A bajnoki címet célozza meg a McLaren pilótája

Nem alakul szerencsésen Oscar Piastri számára az idény, hiszen Miamiban sokáig Lando Norris előtt haladt, ám a biztonsági autó keresztülhúzta a fiatal ausztrál számításait, aki végül még a dobogóra sem tudott odaférni.

Később Imolában Piastri megszerezte a bravúros második helyet az időmérőn, ám a csapata hibája miatt végül csupán az ötödik rajtkocka jutott neki a futamon, mivel feltartás miatt hátrébb sorolták. Ezek okán a McLaren-pilóta úgy érzi, ha minden összeáll, a csapata esélyes lehet a bajnoki címre.

„A konstruktőri bajnokságban természetesen lehetséges, hogy kihívást jelentsünk” – vélekedett a fiatal ausztrál a RacingNews365-nek. „Ha mindketten (Piastri és Norris) hétről hétre jó pontokat szerzünk (akkor lehetséges a cím).”

„Már két hétvégén is képesek voltunk a győzelemért harcolni. Először is meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ezt következetesen tudjuk csinálni, és ha ez sikerül, akkor természetesen a bajnokság is elkezd feléd közeledni.”

„Szóval először arra koncentrálunk, hogy gyorsak legyünk, aztán meglátjuk, milyen eredményeket tudunk elérni” – összegezte a gondolatait Piastri, így a bajnoki harc – látva Perez küszködését – akár valós lehetőséggé válhat.

Mint ismert, a mexikói pilóta tavaly ilyenkor már két győzelemmel állt, majd az ötödik futamtól lejtmenetbe került. Perez hasonló küszködést mutatott be Imolában, mint 2023 második felében, így a Red Bull talán csak egy lábon fog állni a jövőben. Piastri egy célt azonban kizárt a lehetőségek közül, ez pedig az egyéni bajnoki cím.

„Nem hiszem, hogy idén így lesz. Szerintem nagyon-nagyon kemény lesz" - állította, amikor arról kérdezték, hogy van-e esélye nyerni a végső küzdelemben. „Különösen a pilóták bajnokságában. Igazából azt sem tudom, hol állok. Nagy lemaradásban vagyok, szóval egyáltalán nem erre koncentrálok.”

Az ausztrál eddig 53 pontot gyűjtött a csapattársa 101 pontjával szemben, így arra jutott, hogy nincs benne a versenyzői címért folytatott harcban, ami látva Verstappen dominanciáját, nem nagy meglepetés.

Eközben Leclerc határozottan kijelentette, hogy egyáltalán nem hozza lázba a dobogó Monacóban, ugyanis végre nyerni szeretne a hercegségben.