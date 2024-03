A Bahreini Nagydíjon az F1-ben korábban még soha nem látott dolog történt

Az utóbbi években alapvetően rendkívül magas szintre jutott a Forma–1-es autók megbízhatósága, még ha olykor látunk is kisebb-nagyobb problémákat. Ennek következtében pedig egyre gyakrabban fordul elő, hogy minden autó célba tud érni.

2021-ben háromszor, 2022-ben egyszer, míg tavaly ismét háromszor történt ilyesmi, és ha Lance Stroll nem parkolja le az autóját a Monacói Nagydíjon, akkor lett volna egy zsinórban hármas szériánk is. Helyette viszont most az a helyzet, hogy a tavalyi idényzáróval együtt a bahreini volt zsinórban a második olyan viadal, amelyet az összes induló be is tudott fejezni, mindez pedig új „rekord”.

És kicsikét még a statisztikák területén maradva; Max Verstappen úgynevezett motorsportos grand slammel kezdte az új idényt, ami azt jelenti, hogy övé lett a pole pozíció, majd a versenyen az összes kört élen töltve győzni tudott, miközben a leggyorsabb kört is megfutotta. A hollandnak ez volt karrierje ötödik grand slamje, amivel beérte Alberto Ascarit és Michael Schumachert.

Éppen Schumacher volt az a pilóta, aki Verstappen előtt legutóbb grand slamet tudott elérni egy szezonnyitón, amikor is a 2004-es Ausztrál Nagydíjon kezdett tökéletes teljesítménnyel. A mostani újabb sikerével a holland ráadásul ismét nyolc zsinórban aratott győzelemnél tart, ami hihetetlen, ha figyelembe vesszük, hogy tavaly rekordot döntve eljutott tízig.

Ha a Japán Nagydíjjal bezárólag behúzza a következő három viadalt is, akkor 11-ig jutna, ami tehát ismételten új csúcs lenne. Végül pedig még egy érdekes szám Bahreinből: 114. alkalommal emelhette magasba a győztesnek járó trófeát egy Red Bull-pilóta, ezzel a márka pedig beérte a Williams istállóját az F1-ben aratott győzelmek tekintetében.

Ez pedig azért is lenyűgöző eredmény, mert a Williams jóval régebben, 1975 óta szerepel a bajnokságban, és eddig 816 futamon indultak, míg a Red Bullnak ez csak a 20. idénye és 370 nagydíjrajtjuk van, de a két csapat most már azonos számú győzelemmel rendelkezik.

