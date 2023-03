A Bahreini Nagydíj nyertesei és vesztesei

A 2023-as Bahreini Nagydíj nem azért volt igazán izgalmas, mert óriási csatát vívtak volna a pilóták a futamgyőzelemért, hanem azért, mert olyan óriási változtatásokkal kapcsolatos feltételezéseket erősített meg, amelyek alaposan felforgatták az erősorrendet és a Forma-1 aktuális nagyágyúiról kialakított képünket.

A hu.motorsport.com-nál minden 2023-as Forma-1-es verseny után megnevezzük az adott futam legnagyobb nyerteseit és veszteseit. Ez nem korlátozódik a csapatokra, vagy pilótákra, de az év első F1-es versenye után meglepő könnyedséggel lehet összehasonlítani a csapatok előzetes várakozásait a hétvégén nyújtott teljesítményükkel.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, takes the chequered flag Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Nyertes: Red Bull

A Red Bull ott folytatta a versenyzést, ahol 2023-ben abbahagyták. Max Verstappen messze kiemelkedett a mezőnyből, a bahreini győzelme Sebastian Vettel domináns korszakára emlékeztetett, miután a pole-pozícióból indulva pár erős kör után olyan előnyt autózott ki a „riválisával” szemben, amelyre a Ferrari sehogyan nem tudott reagálni. A Red Bull szempontjából lényegtelen volt, hogy Sergio Pereznek vissza kellett előznie Charles Leclerc-t, a kettősgyőzelem az kettősgyőzelem, Perez pedig csak saját magát okolhatja azért, hogy esélyt sem adott magának arra, hogy felvegye a versenyt Verstappennel. Az RB19 egyelőre űrautó, a csapat tűpontosan dolgozik, és a Red Bull teljesítménye hasonló módon gondolkodtatja el az embert azon, hogy mi a fenét csinálnak a többiek, mint az elmúlt két és fél évtized domináns csapatai.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, leaves his pit box Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Vesztes: Ferrari

Az egy dolog, hogy Charles Leclerc-nek köze nem volt a futamgyőzelemhez Bahreinben, tegyük fel, hogy valóban nem passzol jól az SF-23 tulajdonságaihoz a bahreini pálya vonalvezetés. Az viszont aggasztó, hogy már a verseny előtt be kellett szerelnie egy második akku-csomagot Leclerc autójába a Scuderinának, majd a saját állításuk szerint a versenyen a belső égésű motor is elszállt. Mindez azután, hogy több mint 1 éve dolgoznak az erőforrás megbízhatóságán, és ők is úgy nyilatkoztak a szezon előtt, hogy megoldották a technikai problémáikat. Carlos Sainz ismét beleszürkült a mezőnybe, pedig a Ferrari nem engedheti meg magának, hogy minden évben fél évet adjon a spanyolnak arra, hogy összeszokjon az új technikával. Igen, a bahreini aszfaltfelület kisarkította a Ferrari SF-23 gumikezelési problémáit, de Leclerc megítélése szerint így is körönként 1 másodpercet kéne találniuk a Red Bull legyőzéséhez, ami ijesztően soknak hangzik ahhoz képest, hogy a csapat a világbajnoki címért akar harcolni idén.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, lifts his trophy on the podium Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Nyertes: Aston Martin

Alonso arcáról levakarhatatlan a mosoly. Az Aston Martin egyértelműen a második legjobb versenyautó volt vasárnap a Red Bull mögött, és amellett, hogy Fernando Alonso felállhatott a dobogóra, a törött csuklóval versenyző Lance Stroll is nagyon értékes pontokat szerzett a csapatnak a 6. helyével. Alonso a sokadik reneszánszát éli a Forma-1-ben, és a vasárnapi teljesítményét elnézve tényleg nehéz belekötni abba, amikor azt mondja, hogy élete formájában van. A legszebb az egészben, hogy az Aston Martin egyelőre különösen nyomás nélkül versenyezhet idén. Az előzetes várakozásaik szerint legjobb esetben is csak a 4. helyre volt esélyük, ehhez képest most úgy gyűjthet tapasztalatot az élmezőnyben való versenyzésről a még mindig fiatal, sebtében 400-ról 800 fősre duzzasztott csapat egy kiváló technikai igazgató, Dan Fallows vezetése alatt, hogy semmilyen elvárásnak nem kell megfelelniük.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Vesztes: Mercedes

Fájdalmas időszak kezdetét jelentette a Bahreini Nagydíj a Mercedesnek, ugyanis hónapokon keresztül fognak szembesülni azzal, hogy több mint 2 évnyi fejlesztésük megy a kukába. Ez teljesen nem igaz persze, mert értékes tapasztalatokat gyűjtöttek arról, hogy mi tesz gyorssá egy Forma-1-es autót az aktuális technikai szabályrendszerben. Ugyanakkor valószínűleg senki nem fogadta könnyen a végső következtetést, hogy 2014 óta először nem tudják sikerre vinni a saját elképzelésüket, és más munkája mentén kell haladniuk. Lewis Hamiltonnak és George Russellnek a Mercedes „B” autójának elkészültéig - legyen az akármikor is - az olyan apró örömökben kell megtalálnia a motivációt, mint egy erős etap vagy egy jó kerékcsere.

Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nyertes: Williams

Alex Albon pontszerzéssel indította a 2023-as szezont, miután érzése szerint az első szárny meghibásodása nélkül akár a Q3-ba is bejuthatott volna. Az Aston Martin mellett messze a Williams fejlődött a legtöbbet a középmezőnyben a 2022-es szezonhoz képest, és nem szabad alábecsülnünk, hogy ez mennyire motiválóan hathat a csapatra, amely az elmúlt 5 évben négyszer végzett a konstruktőri bajnokság utolsó helyén. Külön örülhet a csapat, hogy – bocsánat Nicholas Latifi – végre két pilótával harcolhatnak a mezőnyben, miután Logan Sargeant bemutatkozása minden várakozást felülmúlt.

Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Vesztes: Alpine és McLaren

Mindkét csapatnak ugyanaz volt a célja a 2023-as szezon előtt: a középmezőny élére állni és lecsökkenteni a lemaradást a három élcsapathoz képest. Most, hogy látszólag a Ferrari és a Mercedes is egyhelyben toporog, külön fájhat az Alpine-nak és a McLarennek, hogy nem ők, hanem az Aston Martin tett nagy ugrást afelé, hogy megszilárdítsa a helyét az élmezőnyben. Az Alpine pofára esése különösen ijesztő annak fényében, hogy a McLarentől eltekintve ők tényleg optimisták voltak az esélyeikkel kapcsolatban, és őszintén félek attól, hogy a csapat megint megragad a középszerűségben, ahogyan tette azt 2016 óta minden évben. A McLaren legalább tisztában van azzal, hogy elfogadhatatlan teljesítményt nyújtanak, de rájuk sem vet jó fényt, hogy a borzalmas előszezoni tesztjük után ismét nem tudtak megbízhatósági problémák nélkül teljesíteni egy versenytávot.