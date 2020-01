A BA nem szállít utasokat Kínába a koronavírus miatt: bajban a Kínai Nagydíj?

A Föld lakosai közül nagyon sokan aggódnak a Kínából indult koronavírus miatt, ami eddig több mint 100 halálos áldozatot követelt. A vírus időközben több országban is felütötte a fejét, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a helyzet egyelőre nem fog stabilizálódni.

Rengetegen dolgoznak azon, hogy a folyamatos feltérképezés alatt álló vírus ne legyen világméretű, melynek adott esetben beláthatatlan következményei lehetnek. Ez természetesen a Forma-1 helyszíneire is hatással lehet, elsősorban a Kínai Nagydíjra, aminek a megrendezése nem 100%.

A sanghaji futam április 19-én kerülne megrendezésre. Addig még hátravan jó pár hét, de egy nagyon komoly vírussal állunk szemben, így semmit sem vehetünk biztosra. Plusz ne feledjük, a rakományok hamarabb érkeznek meg az adott helyszínre, így a Forma-1 sem várhat túl sokáig.

A BBC beszámolója szerint egyre több ország dönt úgy, hogy visszatelepítik a veszélyes területeken ragadt polgáraikat. Japán, az Egyesült Államok és több európai ország is ezen dolgozik most. Természetesen ezek az emberek mind át fognak esni a szükséges vizsgálatokon, hogy meggyőződjenek az egészségükről.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, and the remainder of the field at the start

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images