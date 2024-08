A 88 milliárdos vagyonnal rendelkező üzletember is segített Sergio Pereznek megtartani az ülését?

Bár vasárnap délután még rengeteg jel mutatott arra, hogy a Red Bull Racing el fog köszönni a nyári szünetben Sergio Pereztől, aki az elmúlt 8 hétvége alatt 28 pontot gyűjtött és többször összetörte az autóját, miközben Max Verstappen 141 pontot szerzett ugyanezen időszak alatt.

A csapat a hétfői meetingjén aztán mégis úgy döntött, hogy megtartja a 34 éves pilótát, többek között azért, mert olyan pályák jönnek, amelyek fekszenek a mexikói pilótának – legalábbis a Bild és a Motorsport információi szerint ezt is szóba hozta a gyári dolgozóknak a csapatfőnök Christian Horner, amikor közölte a döntését.

A német Bild pedig arról ír, hogy egyes spekulációk szerint a mexikói üzletember, Carlos Slim is szerepet játszott abban, hogy Perez maradhatott az alakulatnál. A 88 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező üzletember már a karrierje kezdete óta támogatja Perezt, és úgy tűnik, továbbra is támogatja Checót.

Mindenesetre Perezen továbbra is nagy nyomás marad, többek között azért, mert a McLaren egyre közelebb kerül az osztrák istállóhoz a konstruktőri bajnokságban: már csak 42 pont a Red Bull előnye 10 fordulóval a szezon vége előtt.

Az pedig továbbra is kérdéses, hogy 2025-öt is Perezzel a soraiban kezdi-e meg a Red Bull, hiszen a motorsport-tanácsadó, Helmut Marko is kijelentette, hogy 2025-re „megkeverik a kártyákat” a pilótáik között.

Eközben az F1 erősorrendjében a Mercedes vitte a prímet, míg nagyon úgy tűnik, hogy megvan az Alpine második versenyzője.