A 8-as rajtszám története a Forma-1-ben: Villanások és flört a kiválósággal

A nyolcas szám egy átlagos Forma-1-es szurkoló szemében valószínűleg nem annyira különleges, mint például az 1-es, az 5-ös vagy a 27-es. Azt is nehéz lenne megmondani, hogy kire asszociálunk, amikor a 8-as rajtszámra gondolunk.

Az egyik lehetőség Fernando Alonso lenne, aki 53 alkalommal versenyzett a 8-as rajtszámmal, és ezzel a számmal szerezte meg az első győzelmét a 2003-as Magyar Nagydíjon. Az első ferraris szezonjában is a 8-as számmal állt rajthoz 2010-ben, és ebben az évben három futamgyőzelmet szerzett. Ezzel a számmal szerezte meg az első futamgyőzelmét Nico Rosberg is a 2012-es Kínai Nagydíjon.

Tehát a 8-as rajtszámmal is arattak sikereket a Forma-1-ben, viszont ez nem volt elégséges ahhoz, hogy nagy presztízzsel rendelkezhessen a száguldó cirkuszban. Viszont a számos villanás miatt mégis érdemes foglalkozni vele, még akkor is, ha a legtöbbször a „majdnem” szó ugorhat be: a leggyakoribb helyezés, amelyet a 8-as számmal elértek, a negyedik pozíció, vagyis a „majdnem dobogó”.

Ezzel a számmal Romain Grosjean teljesítette a legtöbb futamot, aki a Forma-1-es pályafutása nagy részében a 8-as rajtszámmal versenyzett: ezzel debütált 2009-ben a Renault-nál, majd 2013-tól kezdve ismét ezt a számot láthattuk az autója orrán, és többször megvillant vele: 2013-ban a Japán Nagydíjon például remek teljesítményt nyújtott, és egy ideig vezetni is tudta a versenyt.

A 8-as rajtszámmal teljesítették a Forma-1 történetének egyik legjobb első körét is: Ayrton Senna McLarenjének az orrán is a 8-as szám állt, amikor a Donington Parkban 1993-ban a nedves pályán fantasztikus vezetéssel az ötödik pozícióból az első helyre jött előre, és az év későbbi részében Adelaide-ben is ezzel a rajtszámmal szerezte meg élete utolsó Forma-1-es győzelmét.

Viszont ezek mellett két világbajnoki címet is szereztek a 8-as rajtszámmal: Niki Lauda 1984-ben szerezte meg ebből a kettőből az elsőt. Lauda 1982-ben szintén ezzel a számmal szerezte meg a visszatérő győzelmét 1982-ben, 1984-ben pedig óriási csatában, végül fél ponttal tudta legyűrni a mclarenes csapattársát, Alain Prostot a VB-harcban.

1998-ban pedig egy másik McLaren-pilóta tudta megszerezni a 8-as szám második világbajnoki címét: ekkor Mika Hakkinen ért fel a csúcsra. Viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy ha Hakkinen 1998-as autójára gondolunk, akkor az ezüst McLaren jut eszünkbe, nem pedig a 8-as rajtszám a kocsi elején.

Mika Hakkinen, McLaren MP4-13 Fotó készítője: Sutton Images

Viszont más világbajnoki címekben is szerepet játszott a 8-as szám: Giuseppe Farina 1950-ben állt rajthoz a 8-as számmal Spában, amikor az Alfa Romeóval a negyedik helyen futott be.

Emellett az F1 három megosztott győzelmének az egyikét is egy 8-as rajtszámú autóval érték el: az 1951-es Francia Nagydíjon Juan Manuel Fangio Luigi Fagioli 8-as számú Alfa Romeóját vette át. Érdekes tény, hogy Fagioli ezzel a versennyel vált minden idők legidősebb világbajnoki futamgyőztesévé, mivel ekkor már 53 éves volt, annak ellenére is, hogy a munka nehezét Fangio végezte el. Fangio aztán meg is nyerte a világbajnoki címet, majd a következő évben Alberto Ascari lett a bajnok, aki szintén a Francia Nagydíjat tudta megnyerni a 8-as rajtszámmal egy évvel később.

Fangio az 1955-ös Holland Nagydíjon a Mercedesszel tudott nyerni, és ekkor is a 8-as számmal indult, míg Jack Brabham összesen négyszer indult a Cooperrel a 8-as számmal 1959-ben és 1960-ban, amikor mindkét évben el tudta hódítani a bajnoki címet. Mellette Jim Clark is tudott három futamgyőzelmet szerezni a 8-as számmal, miközben az 1963-as világbajnoki címe felé haladt.

És mivel a 8-as rajtszám gyakran tűnt fel az autókon, így több kiváló pilóta versenyzett ezzel a rajtszámmal. Graham Hill, Jackie Stewart és Emerson Fittipaldi is nyert futamokat a 8-assal, viszont nem a világbajnoki éveikben.

A 8-as pedig emlékezetes győzelmekkor is ott volt Forma-1-es autókon. Carlos Pace egyszer ünnepelhetett győzelmet az F1-ben, mielőtt életét vesztette egy repülőgép-balesetben, az 1975-ös interlagosi győzelme viszont rendkívül emlékezetes volt – ma pedig már az ő nevét viseli a brazil F1-es pálya. Lorenzo Bandini is a 8-as számmal szerezte meg pályafutása egyetlen Forma-1-es győzelmét – neki ez az 1964-es Osztrák Nagydíjon jött össze.

Ha pedig a közelebbi múltra tekintünk vissza, Gerhard Berger is ezzel a számmal szerezte meg az utolsó Forma-1-es futamgyőzelmét a Benettonnal 1997-ben a hockenheimi versenyen. Ráadásul úgy tudott brillírozni az osztrák, hogy az azt megelőző három versenyt kihagyta – így kapott először F1-es lehetőséget Alex Wurz –, mivel beteg volt, ráadásul akkoriban hunyt el az édesapja.

Berger pedig fantasztikusan versenyzett: megszerezte a pole-pozíciót, a versenyen pedig vissza tudta előzni az akkor a Jordannél versenyző Giancarlo Fisichellát, köszönhetően annak, hogy kétkiállásos stratégián volt az olasz egy kiállásával szemben.

A Jordannek is voltak emlékezetes pillanatai ezzel a rajtszámmal, ugyanis Heinz-Harald Frentzen két győzelmet is tudott szerezni vele 1999-ben, és váratlanul a világbajnoki pontverseny elejében találta magát.

A nemrégiben elhunyt Stirling Moss az 1958-as Marokkói Nagydíjon aratott sikert a rajtszámmal. A britek összesen nyolc futamgyőzelmet arattak ezzel a rajtszámmal, Mosson kívül Peter Collins 1956-ban Spában tudott győzni, Tony Brooks pedig a Nürburgringen.

De amellett, hogy rengeteg kiváló pilóta versenyzett a 8-assal, olyan pilóták is versenyeztek ezzel a számmal, akikben bár megvoltak az áttöréshez szükséges képességek, ez mégsem jött össze nekik. Ide tartozik Stefano Modena, Andrea de Cesaris és Hans-Joachim Stuck, de talán még Oscar Galvez is, akiről a Buenos Aires-i pályát nevezték el. Galvez csak egy versenyen indult ezzel a rajtszámmal: a hazai versenyén ötödik lett 1953-ban.

Talán van valami sorsszerű abban, hogy a 8-as szám 2013 óta egy olyan versenyzőhöz kötődik Romain Grosjean személyében, aki kiváló teljesítményekre, de csalódást keltő versenyekre és periódusokra is képes.

Sir Stirling Moss sajnos már nem lehet közöttünk, de a pályafutása mellett az élete is hosszú volt. Egy felvétel, ahogy bepattan a Maserati 250F volánja mögé Silverstone-ban.