A 3 balesetből 1-et vállal magára Kubica

Hogyan történt a brazil szabadedzésen történt baleset?

„Megesik az ilyen. Ha 30 másodperccel később lettem volna ott, akkor semmi sem történt volna. Igazából 30 kilométer/órával lassabban mentem abban a kanyarban… még nem is álltam teljesen a gázpedálon akkor…” - kezdte Kubica.

„Tehát… versenyzünk és igen, Bakuban is összetörtem az autót. De szerintem már az is csoda, hogy előtte nem volt balesetem. Nincs sok értelme annak, hogy belemenjek a részletekbe, de tekintve, hogy mi történt az első 5 versenyen, csoda, hogy semmi sem történt Baku előtt.”

„És igen, Japánban is összetörtem a kocsit, ez viszont az én hibám volt. Tehát a három balesetből azt mondom, hogy egy volt az én hibám.”

Helyreálltak a dolgok?

„Még mindig nem tökéletes a helyzet, még mindig nem vagyok boldog. De higgyétek el, amikor olyan problémák történnek, mint Brazíliában pénteken, akkor nem tudok semmit sem csinálni. Lehet arról vitázni, hogy „mehettél volna 50 km/órával lassabban is”, de amikor látod, hogy az előtted lévő simán átmegy a vizes részen és semmi sem történik, aztán te megpördülsz…”

Robert Kubica, Williams FW42, leads George Russell, Williams Racing FW42 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„És tudod, hogy még nem is voltál teljes gázon, lassan mentél, és nem sok mindent tudtál tenni. Szerintem ilyen dolgoknak sosem kellene megtörténnie, de ilyen a motorsport. Az viszont egyértelmű, hogy Japánban én hibáztam.”

„Igazából hasonló hibám volt Ausztráliában is, amikor a falhoz értem az időmérőn. Nem örültem, de Bakuban már az is csoda volt, hogy nem egy körrel később törtem össze a kocsit egy hasonló helyen vagy ugyanazon a helyen. Arról is lehet vitázni, hogy érdemes-e visszavenni akkor, amikor érzed, hogy valami talán nem stimmel, de eközben az időmérőn vagy, ahol a legjobbadat kell nyújtanod.”

„De természetesen ha hirtelen előjön egy probléma, a pálya pedig olyan széles, hogy talán 20 centiméterre vagy a faltól, akkor nagyon nehéz visszavenned amiatt, hogy talán valami történhet. Végül sajnos ez balesettel végződött.”

