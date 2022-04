A 2022-es F1-es gumik új tulajdonsága, amely megviccelte a mezőnyt Szaúd-Arábiában

A 2022-es Szaúd-Arábiai Nagydíjon Sergio Perez szerezte meg a pole-pozíciót, de mögötte két érdekesség is történt: Max Verstappen egyáltalán nem tudta működésre bírni a friss szett lágyakat a Q3 utolsó pillanataiban, ahogyan Carlos Sainz sem, aki nem értette, miért autózott folyamatosan jobb időt a használt szetteken.

A Pirelli Forma-1-es projektjét vezető Mario Isola elmondása szerint a jelenség a 2022-es gumik egy új tulajdonságára vezethető vissza, ugyanis a 2022-es peres gumik használt után „visszaszerzik a tapadásukat”.

Isola elmondása szerint korábban a csapatoknak csak arra kellett fókuszálniuk az időmérős felkészülésük során, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsanak a legfrissebb szett gumikon, most azonban a szabadedzéseken fel kell majd deríteniük, hogy milyen tulajdonságai vannak a használt gumiknak is, és azokat képesek-e használni az időmérőn is.

„Változatos időmérőt láttunk” – nyilatkozta Isola a Motorsport.com-nak a szaúdi időmérőről. „Egyes csapatok két felvezető kört teljesítettek a lágy gumikkal, mások két mért kört is teljesítettek egy szettel. Tavaly erre egyáltalán nem volt példa.”

„A gumik képesek arra, hogy visszaszerezzék a tapadásukat, ugyanis, ha nem rendelkeznének ezzel a tulajdonsággal, az első használat után többé nem vennék elő azokat a csapatok. Ezzel egy újabb változó került a képletbe, amiről egyelőre nem lehet megmondani, hogy mennyire erős az egymástól eltérő pályák és körülmények miatt.”

Isola arra is magyarázatot adott, miért érezte azt például a Q3-ban Sainz, hogy a használt gumi jobb, mint a friss.

„A friss szett gumi nagyon jól tapad az életének elején, ugyanakkor ezzel párhuzamosan nagyon keskeny az ideális működési tartománya. Bár a használt gumi veszített valamennyit az abból kinyerhető maximális teljesítményből sokkal kiszámíthatóbban, nem annyira hirtelen megy el a tapadásuk, ami nagyobb magabiztosságot adott a pilótáknak. Ezért tudott Carlos jobb időt teljesíteni a használt gumikkal, miközben, ha valaki megtalálta azt az ideális tartományt, mint Checo, az képes volt összerakni egy igazán jó kört.”