A 2021-es Mercedes brutális szélcsatornás teljesítményéről pletykálnak

A 2017-ben bevezetett jelenlegi autógenerációt mindenki úgy tervezte, hogy a 2020-as szezonban fogják azokat utoljára használni, így lehet például az, hogy a Renault szinte még mindig a 2017-es karosszériáját használja.

Mivel a csapatok leszavazták a 2020-ra tervezett Pirelli gumikat, az olasz gyártó pedig már az F1-es 18 colos felnikkel foglalkozik, az FIA kénytelen volt más módon életben tartani a 2019-re tervezett gumikat.

Ebben a cikkünkben már részletesen foglalkoztunk azzal, hogyan próbálja meg az FIA 2021-re 10%-kal csökkenteni az autók leszorítóerejét, azonban a Motorsport.com olasz újságírója, Franco Nugnes a változatosság kedvelőinek rossz hírekkel szolgál.

Nugnes Brackley-ből származó pletykákra hivatkozva írja, hogy a James Allison vezette mérnöki csapat már sikeresen elérte a 2020-as autó leszorítóerejét, annak ellenére, hogy jelentősen csökkentik a padlólemez és a diffúzor méretét.

Azt már tudjuk, hogy a Ferrari és a Honda is új motort fejleszt, azonban Nugnes arról számolt be, hogy a Mercedes is talált 25 extra lóerőt az erőforrásában.

Mivel a Mercedes idén is vitán felül a legjobb autó a mezőnyben, kizárólagosan aerodinamikai fejlesztésekkel nem valószínű, hogy bármelyik csapat meg tudja törni a csillagosok győzelmi sorozatát, így valószínű, hogy inkább 2022-re fognak koncentrálni, ahogyan azt Fernando Alonso is kérte: január 1-től kezdhetik a szélcsatornás és CFD munkát az új generációs gépeken, így a spanyol pilóta „azt az utasítást adta,” hogy már újévkor kezdjék meg az első teszteket.

