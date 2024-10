A 2021-es Hamiltont kell megidéznie Verstappennek, ha le akarja győzni Norrist

Sok megfigyelő szerint a holland jelenlegi ponthalmaza és nagyszerű képességei együttesen megállíthatatlanná teszik őt 2024-ben. Függetlenül attól, hogy a McLaren és Lando Norris legutóbb Szingapúrban milyen fölényesen győzött, vagy attól, hogy Max Verstappen és a Red Bull júniusi sikerük óta nem nyertek. Verstappen helyzete azonban továbbra is bizonytalan.

Először is, a lendület most határozottan a McLarennél van. Ha hozzávesszük Norris hasonlóan elsöprő zandvoorti győzelmét ahhoz, amit Szingapúrban elért (és Monzában is így kellett volna nyernie), akkor ez a 2024-es idény nyári szünet utáni miniszakaszának utolsó négy futamából kettő, ahol a kihívó olyan győzelmeket szállított, amelyek méltóak Verstappen ragyogó szezonkezdetéhez.

Verstappen reméli - Szingapúrban azt mondta, hogy "most már a jó irányba haladunk" -, hogy a Red Bull túl van autója legnagyobb problémáin, amelyek május eleje, Miami óta hátráltatták. De még ha a csapat az utóbbi időben elvégzett munkával vissza is kerül a McLaren mellé a várva várt austini fejlesztési csomaggal, Verstappen még mindig ott tart, hogy egyetlen kiesése is felpörgetheti a bajnoki küzdelmet, tekintve, hogy hány verseny van még hátra ebben a szakaszban.

Verstappen mérlege a hátralévő pályákon - Austin, Mexikó, Brazília, Las Vegas, Katar és Abu-Dzabi - összességében félelmetes.

A Circuit of the Americason és az Autodromo Hermanos Rodriguezen Verstappen egyaránt veretlen, mióta a koronavírus-járvány után újra bekerültek az F1-es naptárba. A 2021-ben ezeken a pályákon aratott győzelmei döntő fontosságúak voltak abban, hogy végül abban az évben megszerezte első világbajnoki címét.

Brazíliában felemás a múltja. Két győzelme van innen, de Interlagos az a pálya is, ahol 2018-ban elvesztette a biztos győzelmet bizarr ütközésével Esteban Oconnal, majd 2021-ben Hamilton egy hatalmas felzárkózás után (friss motorral segítve, de így is több vesztenivalója volt egy esetleges ütközés esetében, miután a rajtbüntetésből felállva feljött), és remek futamon győzött.

A következő évben Verstappen minden reménye, hogy a Red Bull gumiproblémái ellenére is győzni fog, egy újabb, Hamiltonnal való ütközésben szertefoszlott, mielőtt a Sergio Pereznek megtagadta volna átadni a helyét, hogy segítse a bajnokság második helyéért folyó harcban.

Katarban 50:50-es mérlege van - 2021-ben kikapott Hamiltontól, majd tavaly, a pálya második Forma-1-es szereplésén nyerni tudott. azonban a 2023-as katari sprintversenyt elveszítette Oscar Piastri ellen, és a hátralévő versenyek közül pont ez az, ahol a McLarent kell a nagy tempó miatt elsöprő győzelmi esélyesnek tekinteni.

Las Vegas egy másik kilógó verseny, és a Ferrari biztosan erős lesz a különleges monzai hátsó szárnyával, a McLaren pedig már nem a Bakuban címlapokra került "mini-DRS-ével" versenyez majd. Verstappen Vegas versenynaptárba való visszatérése után először nyert, de igazából Charles Leclercnek kellett volna a győzelmet megszereznie, ha nem lett volna pechje (és Verstappen előnye) a futam közepén a biztonsági autóval.

Az Abu-Dzabi szezonzárón Verstappen formája szenzációs - 2019 óta minden évben ő nyert, és a Yas Marinán 2017 óta mindig dobogóra állhatott, akkor ötödik lett. Kell azonban egy eléggé kirívó csillagot tenni arra a 2021-es Abu-Dzabi futamra, hiszen Verstappen jócskán kikapott Hamiltontól a Nicholas Latifi késői balesetét követő biztonsági autó körüli mizériától eltekintve.

Mégis, három évvel később Verstappen minden bizonnyal inspirációt meríthet 2021-es címvédő riválisából Hamilton korábbi csapata, a McLaren elleni utolsó megmérettetés előtt. Hamilton ugyanis a Mercedesnél töltött évei során többször is sorsdöntő, egymást követő győzelmek sorozatával fordította meg a csatát fenyegető ellenfeleivel szemben.

2014-ben a Nico Rosberggel való vitatott spái csatája után zsinórban öt győzelemmel ledolgozta csapattársa egykori tetemes pontelőnyét. 2016-ban, miután 2015 végén három kiütéses győzelemmel hagyta Rosberget lendületet venni, a szezonzáró négy egymást követő győzelme sem tudta jóvátenni a több rossz rajt és a Maláj Nagydíjon elszenvedett motorhibája miatt elvesztett pontok okozta károkat abban az évben, de ez így is azt jelentette, hogy Rosberg nem lehetett biztos a címében az Abu-Dzabi Nagydíj utolsó köréig.

2017-ben Hamilton hat futamból öt győzelemmel tért vissza a nyári szünetről - a Ferrari és Sebastian Vettel voltak a legnagyobb kihívója (és a pontversenyben is megelőzte, mielőtt ez a sorozat elkezdődött volna). Itt kapott igazán új dimenziót Hamilton azon tulajdonsága, hogy a szezon kritikus pontjain rákapcsoljon, tekintve, hogy a Mercedesnek a címvédés során először kellett megküzdenie a Toto Wolff által "dívának" nevezett autóval.

Talán 2018 a legmérvadóbb szezon, mert ahogy Verstappen 2024-ben, úgy Hamilton autója sem volt mindig egyértelműen a legjobb hat éve. Viszont egy újabb négy futamból álló, Spában elkezdett és a nyári szünet után folytatott győzelmi szériát produkált, ami elsöpört minden halvány reményt afelől, hogy Vettel visszaveszi a bajnokság irányítását. Ismét a német vezetett Hamilton előtt a tabellán - egészen addig a hírhedt hockenheimi hazai kicsúszásig.

Hamilton általában akkor talált magára igazán, amikor a legnagyobb volt a nyomás a bajnokság során, és ahogy 2021-ben Austin és Mexikó megmutatta, Verstappen is képes erre - bár ez az egyetlen szezon, amikor igazán meg kellett dolgoznia a bajnoki címért, és ez rengeteg ellentmondásos pillanattal járt, amelyekről azt is lehet mondani, hogy még megoldatlan gyenge pontok. Mindazonáltal az ilyen fellendülés a kritikus pillanatokban olyan tulajdonság, amely elválasztja a nagyokat a jó versenyzőktől az F1-es pilóták történetében.

Persze azt a jelenlegi 52 pontos lemaradást Norrisszal szemben nem lehet elfelejteni. Gyakrabban fordul elő, hogy egy olyan pilóta, aki kritikus korai pontelőnyt épített ki, kibírja a célig - erre olyan híres példák vannak, mint Ayrton Senna a McLarennél 1991-ben, a Renault-s Fernando Alonso 2005-ben és Jenson Button a Brawn GP-vel 2009-ben.

Ha tehát Verstappen most, 2024-ben, ebben a kritikus pillanatban ki tud húzni egy győzelmi szériát - kezdve ezt Austinban és Mexikóban a neki kedvezőnek mondható pályákon elért legutóbbi eredményei alapján -, akkor biztosra veheti, hogy Hamilton és Vettel (valamint Michael Schumacher és Juan Manuel Fangio) nyomába érhet a négy egymást követő F1-es bajnoki cím megszerzésében.