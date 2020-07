A 2020-as Stájer Nagydíj hivatalos időrendje: ismét Forma-1 a Red Bull Ringen

Minimális panaszunk sem lehetett a Forma-1 évadnyitójára, mely az utóbbi évek egyik legjobb eseménye volt. Egy nagyon hosszú szünet után tért vissza a mezőny, és Ausztriában állt rajthoz, ahol ezelőtt nem rendezhettek évadnyitót.

A Mercedes még a várthoz képest is gyorsabb volt, amivel esélyt sem adott a riválisoknak az időmérő edzésen. A korábban favoritnak tekintett Red Bull is nagyon nagy hátrányban volt, de mivel Max Verstappen a közepes gumikon jutott be a Q3-ba, bizakodhattak.

Ez sokáig nem tartott, mert egy technikai gond közbeszólt, és végül mindkét Red Bull-Honda kiesett. A Mercedes is közel állt ahhoz, hogy mindez megtörténjen, ami még inkább átírta volna a végeredményt, és Charles Leclerc nyerhetett volna az esélytelennek tartott Ferrarival.

Ez a második hely azonban így is nagyon értékes lehet számára, mert alapesetben esélyük sem lett volna a dobogóra. Leclerc hangsúlyozta, ezen a hétvégén most sokkal nehezebb dolguk lesz elérni mindezt, mivel a szerencse forgandó, és az SF1000 nem túl versenyképes.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az azonban jó hír az olaszok szurkolóinak, hogy a Ferrari új fejlesztésekkel készül a Stájer Nagydíjra, ami gyakorlatilag egy második Osztrák Nagydíj, csak más néven. Érdekes lesz látni, hogy hogyan alakulnak a különbségek a Red Bull Ringen, ahol pár napja már versenyeztek.

Az időjárás is közbeszólhat, mert szombaton nagyon nagy az esély az esőre. Ez pedig még izgalmasabbá és kiszámíthatatlanabbá teheti a bajnokságot. Az a tény, hogy Valtteri Bottas az élen várja a folytatást, és Lewis Hamilton csak negyedik lett a büntetése miatt, máris kaptunk egy érdekes felütést a bajnokságban.

Az eddig megszokottakhoz hasonlóan természetesen élőben fogjuk közvetíteni számotokra az eseményeket, benne a legfrissebb hírekkel, érdekességekkel, videókkal, valamint rengeteg képpel, amik még színesebbé teszik a Stájer Nagydíjat.

A 2020-as Stájer Nagydíj időrendje

Első szabadedzés Péntek 11:00-12:30 Második szabadedzés Péntek 15:00-16:30 Harmadik szabadedzés Szombat 12:00-13:00 Időmérő Szombat 15:00-16:00 Futam Vasárnap 15:10

