A 2018-as F1-es szezon egyik fekete lova: R.S.18

A Ferrari, a Mercedes, a McLaren és a Red Bull után a Renault idei versenygépe került középpontba.

A Renault is az első téli teszt előtt mutatta be az idei autóját, de az csak egy „álca” volt, nem több. Barcelonában a kollektív körözgetések alkalmával már egy eltérő csomag lendült akcióba, amiről menet közben egyre több minden derül ki. A lapunk is részletesen beszámolhatott az R.S.18 technikai tulajdonságairól és megoldásairól.

Jó kasztnihoz jó sofőr dukál… Nos, a Renault Nico Hülkenberg mellett immáron még egy jó versenyzőt tudhat magáénak, aki nem más, mint Carlos Sainz Jr. A Red Bulltól kölcsönben lévő spanyol pilóta akár az élmezőny közelében is lehet a német csapattársával.

Az eddig megszokott módon pedig most jöjjön egy nagyobb képgaléria a Renault autójáról, aminek a festésére rengetegen szavaztatok pozitívan.