A 18 colos gumik tesztelése „nagyon fontos” a Haas számára

A következő szezonban az F1 lecseréli a jelenleg használt 13 colos Pirelliket 18 colosokra, miközben persze az egész autókoncepció megújul. A Brit Nagydíj után még több csapat is Silverstone-ban maradt, és közéjük tartozott a Haas is.

Nyikita Mazepin és Mick Schumacher összesen 222 kört tettek meg egy átalakított 2019-es autóval. Az utóbbi szezonokban már egyre kevesebbet lehetett a szezon előtt és a szezon közben tesztelni, hogy ezzel is csökkentsék a sorozat költségeit.

Steiner azonban elmondta, hogy a Haas, amely a többiekhez képest kisebb pénzből gazdálkodik, egy „komoly alakulat”, ezért ők is szerettek volna adatokat gyűjteni az új specifikációjú gumikról.

„A kevesebb gyakorlási lehetőség miatt a gumiteszt igazán fontos. Jövőre amúgy is rengeteg dolog változik, ezért nekünk is meg kell értenünk mindent, és adatokat kell gyűjtenünk. A versenyzőknek is bele kell kóstolniuk az új abroncsokba, hogy utána visszajelzéseket adhassanak.”

„Még az átalakított 2019-es autó sincs ingyen, de megéri megcsinálni. Mi egy komoly alakulat vagyunk, és ez is része a felkészülésnek. Mint azt mindenki tudja, nagyon keményen dolgozunk 2022-re, hogy visszatérhessünk a korábbi formánkhoz, szóval ezt meg kell tennünk, és minden erőfeszítést megér.”

A Haas pilótái egyébként már valamelyest ismerhetik a 18 colos gumikat, hiszen a tavalyi F2-es idényben is azokat használta már a sorozat. A Pirelli a tervek szerint még két tesztet fog végrehajtani, egyet a Hungaroringen a Magyar Nagydíjat követően, egyet pedig Magny-Cours-ban szeptember közepén.

