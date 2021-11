A 10-szeres F1-es futamgyőztes lánya lehet Daniel Ricciardo új barátnője

Az olasz Gazzetta dello Sport a Deux Moira hivatkozva arról írt, hogy Gerhard Berger lánya, Heidi Berger lett Daniel Ricciardo új barátnője. A hírek szerint az ausztrált néhány nappal a második Osztrák Nagydíj előtt látták Heidivel, és együtt ünnepelték meg Ricciardo 32. születésnapját.

Ezen kívül az Amerikai Nagydíj hetén is együtt látták Ricciardót a 24 éves lánnyal New Yorkban, ahol Heidi tanul – a McLaren versenyzőjével vásároltak és villásreggeliztek, majd egy hotelbe mentek be.

Az utóbbi hetek nem alakultak rosszul Ricciardo szempontjából, ugyanis Austinban az ötödik helyen végzett, valamint kipróbálhatta a példaképe, Dale Earnhardt 1984-es Chevrolet Monte Carlóját.

Heidi Berger Instagram-oldala erre a linkre kattintva érhető el, alább pedig meg is tekinthettek egy képet róla – sem ő, sem az ausztrál versenyző nem kommentálta az olasz sajtó róluk szóló írását.

