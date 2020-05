A 10 legváratlanabb pole-pozíció az F1-ben

Ralf Schumacher Fotó készítője: Toyota Racing

10: Ralf Schumacher, Japán, 2005

Az esős időmérőn Ralf Schumacher a Toyota első pole-pozícióját szerezte meg, ráadásul a hazai nagydíjnak számító Suzukában. A nagy csapatok pilótái bukdácsoltak az esőben, Alonso a 16., Raikonnen a 17, Montoya a 18. lett.

Giancarlo Fisichella, Benetton Playlife B198 Fotó készítője: Sutton Images

9: Giancarlo Fisichella, Ausztria, 1998

1998 közepes év volt a Benetonnak, és bár Fisichella két második helyet is szerzett, év végén csak az 5. lettek a konstruktőri bajnokságban. Fisichella a pole-ból kiesett a futam során.

Rubens Barrichello, Stewart Grand Prix Fotó készítője: Motorsport Images

8: Rubens Barrichello, Franciaország, 1999

Az esős időmérőn Barrichello a Stewart első és utolsó pole-pozícióját szerezte, a versenyen a 3. helyet szerezte meg.

Race winner Pastor Maldonado, Williams FW34 celebrate Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

7: Pastor Maldonao, Spanyolország, 2012

A kolumbiai fenegyerek Hamilton kizárását követően szerezte meg a pole-pozíciót, és elképesztő versenyzéssel megnyerte a futamot a Williams számára.

6: Andrea de Cesaris, Nyugat-Amerikai Nagydíj, 1982

Cesaris a pole megszerzése után sokáig a legfiatalabb pole szerzőnek mondhatta magát, 22 év és 308 napos korában szerezte meg az Alfa Romeoval, a versenyen kiesett.

5: Rubens Barrichello, Belguim, 1994

A változó körülmények között slick gumival szerezte meg a Jordan, és saját maga első pole-pozícióját is, és elvette Cesaristól a legfiatalabb első rajtkockás rekordot is, mert csak 22 éves és 97 napos volt. A versenyen ő is kiesett.

4: Teo Fabi, Németroszág, 1985

A Toleman csapatának egyetlen pole-pozícióját szerezte, a versenyen kiesett.

Nico Hulkenberg, Williams FW32 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

3: Nico Hülkenberg, Brazília, 2010

A német pilóta használta ki a legjobban a száradó körülményeket a nem éppen acélos Williamsszel, majd a versenyen a 8. helyig csúszott vissza.

Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso STR03 crosses the line to win his first GP Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

2: Sebastian Vettel, Olaszország, 2008

A 2008-as esős Olasz Nagydíjon Vettel alatt mágikusan mozgott a Toro Rosso, és a pole megszerzése után a versenyt is megnyerte Vettel. Továbbra is ő tartja a legfiatalabb pole-pozíciót szerző pilóta rekordját, 21 év és 72 nappal.

Giancarlo Fisichella, Force India F1 VJM02 finishes in 2nd place Fotó készítője: Sutton Images

1: Giancarlo Fisichella, Belgium, 2009

A Force India második évében még nem volt versenyképes, mindössze kétszer szereztek pontot az évben, de a Belga Nagydíjon szárnyalt Fisichella, és ha nincs a KERS Kimi Raikonnen autójában, akkora pole megszerzése után a futamgyőzelmet is meg tudta volna szerezni az olasz pilóta.

