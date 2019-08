A 10 legnagyobb F1-es időmérős különbség az utóbbi 20 évből

Nico Hülkenberg varázslatos, és egyelőre egyetlen pole-pozíciója a 2010-es interlagosi versenyre nyúlik vissza, amikor a Williams versenyzőjeként a száradó pályán 1049 ezredmásodpercet vert Sebastian Vettelre. A versenyt végül a 8. helyen fejezte be a német, akinek még nincs dobogós helyezése a száguldó cirkuszban.

Monzában a hosszú esőszünet sem zavarta meg Lewis Hamiltont, aki 1148 ezredmásodperccel verte meg a 2. Max Verstappent. Ráadásul a Red Bull hollandja nem is tarthatta meg a második rajtkockát, így Lance Stroll rajtolhatott el onnan.

Lewis Hamilton a Q3-ban a falnak ütközött, így Nico Rosberg tulajdonképpen rivális nélkül szerezte meg a pole-pozíciót az első bakui versenyen – Daniel Ricciardo már 1208 ezredmásodpercre volt Rosbergtől, aki a versenyen is simán diadalmaskodni tudott.

A sepangi esőben mind a Ferrari, mind a McLaren versenyzői hamar „elvéreztek”, ebből pedig a Red Bull, ezen belül Mark Webber profitált a legtöbbet, aki pont jókor rakta fel az intermediate keveréket, és 1346 ezredmásodperccel verte meg Rosberget. Viszont a pole így is csak egy második helyre volt elég vasárnap, ekkor ugyanis Vettel nyert.

A még hosszú hockenheimi vonalvezetésen David Coulthard alkalmazkodott legjobban a változó körülményekhez, 1366 ezredmásodperces előnnyel szerezte meg a pole-t a skót pilóta Michael Schumacher előtt. A versenyen is jelentős szerepet játszott az eső, Rubens Barrichello remek versenyzéssel szerezte meg első F1-es győzelmét, a brazil pedig meg is könnyezte a sikert.

2. Nico Rosberg, 2014-es Brit Nagydíj

9 / 10

Fotót készítette: Rainier Ehrhardt

Lewis Hamilton már a pole-ban érezhette magát az esős időmérőn, azonban kevéssel a kvalifikáció vége előtt elállt az eső, így az utolsó szektorban javíthattak a pilóták. Rosbergnek sikerült is javítania, Hamilton viszont hibázott az első szektorban, ezután pedig el is vette. Így a brit az első rajtsorba sem fért be, Rosberg pedig 1620 ezredmásodperces előnnyel szerezte meg a pole-t Vettel előtt.