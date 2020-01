Hamilton Messi és Marquez, a Mercedes a Liverpool és a Raptors ellen

A Mercedes hat éve uralja a Forma-1-et, a németek a hibrid-érában még nem találtak legyőzőre sem az egyéni, sem a csapat versengésben. Előbbiben ötször győzött a színeikben Lewis Hamilton, aki 2019-ben hatodik egyéni címét gyűjtötte be.

Hamilton és a Mercedes uralma még nem egyedülálló, a brit azonban 2020-ban már megcélozhatja a legendás Michael Schumacher hét vb-címből álló rekordját. Hamilton természetesen a hatodik címmel is már elismerések sorát gyűjtötte be, éppen ezért is volt meglepő, hogy a brit ismét lemaradt hazája év eleji kitüntetéséről.

Mindenesetre Hamiltont és a Mercedest újabb rangos díjra jelölték, a sportvilág legjobbjait díjazó Laureus World Sports Award 20. díjkiosztóján a német istálló és a brit versenyző is a jelöltek közé került.

A díjátadóra február 17-én Berlinben kerül sor. A hatszoros F1-es világbajnok az Év legjobb sportolója díjért olyan nagyágyúkkal száll versenybe, mint Lionel Messi labdarúgó, Marc Marquez MotoGP-világbajnok, Eliud Kipchoge maratonrekorder, Rafael Nadal teniszező és Tiger Woods golfozó.

A Mercedes pedig a Legjobb csapat kategóriában a Liverpool labdarúgócsapatával, a dél-afrikai rögbiválogatottal, a spanyol kosárlabda-válogatottal, a Toronto Raptors NBA-bajnokkal és az Egyesült Államok női labdarúgó-válogatottjával mérkőzik meg az elismerését.

