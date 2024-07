Andreas Seidl, Mike Krack és Oliver Hoffmann: Mi a probléma az Audinál?

Jó másfél évvel az Audi hivatalos Forma-1-es beszállása előtt a jelek szerint a Sauber-csapat teljesítményének hiánya okoz nyugtalanságot és idegességet a színfalak mögött. Legalábbis erre engednek következtetni azok a médiaértesülések, amelyek most, a silverstone-i Brit Nagydíj után járják a világot.

Ezek szerint az Audin belül hatalmi harc tört ki Oliver Hoffmann, a Forma-1-es projekt általános felelőse és Andreas Seidl, a Forma-1-es csapat vezérigazgatója között. Az AutoAction beszámolója szerint Hoffmann állítólag megpróbálja elfűrészelni Seidl székét, mindenekelőtt arra hivatkozva, hogy a csapat láthatóan nem fejlődik, mióta a McLaren korábbi csapatfőnöke jó 14 hónappal ezelőtt átvette az irányítást.

A 2024-es Forma-1-es szezon felénél, 24-ből tizenkét nagydíj után a Seidl által vezetett Sauber-csapat még mindig pont nélkül áll, és a konstruktőri bajnokság utolsó helyét foglalja el. Sportszakmai szempontból visszalépés a 2023-as évhez képest, amikor a svájci csapat tizenkét nagydíj után kilenc pontot szerzett.

Seidl keze azonban meg van kötve a 2024-es szezon kezdetéig és a Sauber 100 százalékos többségi részvénycsomagjának végleges átvételéig az Audi részéről. A nagyobb beruházásokat Rausingnak kellett támogatnia márciusig, amikor az eredeti tulajdonos Finn Rausing az utolsó 25 százalékáról is lemondott, ami de facto beruházási hátralékot eredményezett.

A teljes átvétel óta Seidl különösen a személyzeti fronton lépett rá a gázra: az Audi pénteken erősítette meg Stefan Strähnz szerződtetését, aki a Mercedestől érkezett, és október 1-jétől a csapat új programigazgatója lesz. Ezt megelőzően további magas kaliberű munkatársakat szerződtettek, köztük az ex-Red Bull és McLaren-szakembert, Stefano Sordót és a Red Bull korábbi főszerelőjét, Lee Stevensont.

Seidl a pilótapiacon is aratott egy sikert: Nico Hülkenberg személyében, akivel már dolgozott együtt a német 2015-ös sikeres Le Mans-i szereplésén a Porsche színeiben, a pilótapiac egyik legforróbb részvényét sikerült megszerezni a projekthez.

Seidl nem csak kapcsolatként billentette a mérleg nyelvét az új szerződtetésre, hanem az Audinak adott igenlő tárgyalások során tett egyértelmű nyilatkozatai miatt is, ahogy ezt maga Hülkenberg is többször hangsúlyozta utólag.

Hülkenberg szerencsésnek bizonyulhat az Audi számára, és nem csak a német útlevele miatt, hiszen a 35 éves versenyző hónapok óta egyenletesen magas szinten teljesít. Nemrég két hatodik helyezéssel okozott feltűnést a Haasszal, és a "második" Forma-1-es pályafutása során a „ground effect autókkal” az egyik legjobb kvalifikációs versenyzőnek számít a mezőnyben.

A Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü alkotta pilótapárosítás viszont, amelyet a Sauber mintegy kényszerűségből vállalt, messze elmarad a várakozásoktól. Csou-nak reálisan nézve nincs jövője a csapatnál, Bottasnak pedig csak akkor van kicsi esélye, ha Carlos Sainz nem igazol a csapathoz.

Állítólag a második pilótafülke betöltése is vitás pont lett Hoffmann és Seidl között, mivel a céget láthatóan irritálja a Sainz körüli játék. A spanyolnak most az Alpine és a Williams is udvarol, és az utóbbi időben lényegesen kevésbé pozitív jeleket küldött az Audi projektnek, mint néhány hónappal ezelőtt.

Ez pedig bosszantó, mert: A Motorsport-Total.com információi szerint az Audi a Lewis Hamilton Ferrarihoz való váltásának sokkoló híre után azonnal szerződtethette volna Sainzot. Akkor azonban a döntéshozók akkori cselekvésképtelensége miatt meghiúsult az üzlet.

Miután az Audi 2022 augusztusában, a Belga Nagydíjon nagy ünnepléssel jelentette be a nevezését, hónapokig kérdőjel lógott a program felett. Az Audi vezérigazgatójának, Markus Duesmannak, aki személyesen vitte előre a projektet, 2023 augusztusában távoznia kellett posztjáról, utódja, Gernot Döllner pedig csak 2023 decemberében kötelezte el magát egyértelműen a Forma-1 mellett, az utolsó pillanatban felmerült kiszállásról szóló pletykák közepette.

2024 márciusában éppen Oliver Hoffmann, az Audi Forma-1-be való belépésének Duesmann mellett második motorja, kénytelen volt lemondani fejlesztési vezetői pozíciójáról, mivel különböző médiajelentések szerint Döllner őt tette felelőssé az új modellek több éves fejlesztési elmaradásáért.

Vagyis a 47 éves szakembert is nyomás alatt lévőnek tartják, és az Audinál betöltött új szerepében is nagy nyomás alatt van - ami most a jelek szerint a Seidllel folytatott árokharcban is megmutatkozik. A nagyvállalatoknál nem szokatlan módon Hoffmann végül is inkább előbb, mint utóbb szeretne pozitív eredményeket felmutatni a Forma-1-es csapatától az igazgatótanácsnak.

A projekt jelenlegi szakaszában elért gyors eredmények azonban nem feltétlenül szolgálják a hosszú távú sikert. Mivel a világbajnokság jelenlegi helyzete hatással van az FIA által jóváhagyott fejlesztési és szélcsatorna-időkre, egy papíron gyenge 2024-es szezon még mindig átfordulhat az Audi számára az erőforrások tekintetében egy ásszá az ingujjában, ha a projekt aztán 2026-ra a lehető legkevesebb korlátozással fel tudja venni a tempót a célegyenesben.

Pikáns tény: az Aston Martin csapatfőnöke, Mike Krack egyre inkább úgy tűnik fel, mint az Audi illetékesei közötti lövészárokharc lehetséges támogatója. A luxemburgi egyre inkább érzi a csapattulajdonos Lawrence Stroll megnövekedett elvárásait jelenlegi munkaadójánál.

Az Aston Martin 2024-es teljesítményének visszaesése miatt, de legkésőbb azóta, hogy az ex-Mercedes motorfőnök Andy Cowell lett a konszern vezérigazgatója, Krackot ingatag jelöltnek tartják a brit sportkocsigyártónál. Most az Audihoz való átugrással elkerülhetné a sunyi leépítést.

Nem titok, hogy Seidl és Krack jól ismerik egymást a múltból, a BMW-nél és a Porschénál is szorosan együtt dolgoztak, nagyra tartják egymást, és sport szinten erős csapatot alkothatnának.

De: Hoffmann állítólag szintén érdeklődik Krack szerződtetése iránt a napirendje mellett. Ha a Seidl-lel való szakítás végül a távozásához vezetne, akkor ő maga átvehetné Seidl helyét a vezérigazgatói poszton, míg a sportügyeket a tapasztalt Krack intézhetné.

Ennek fényében most fontos döntések várnak az Audi felső vezetésére, amelyek meghatározzák a Forma-1-es projekt arculatát és jövőbeli irányát. Vajon továbbra is Seidl tapasztalatára és Forma-1-es sikertörténetére támaszkodnak, és folytatják az eddig megkezdett utat - vagy pedig hallgatnak Hoffmann pánikgomb megnyomására a nap végén?

