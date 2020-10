99,9 százalék, hogy eldőlt Magnussen F1-es jövője – dán sajtó

A Haas egyelőre hivatalosan még nem ismertette a 2021-es felállását, a csapatfőnök Günther Steiner pedig már többször is hangsúlyozta, hogy rengeteg név szerepel a listájukon, emiatt pedig nem kell rohanniuk a döntésük meghozatalával.

A dán B.T. újságírója, Peter Nygaard írt a Haas-pilóta Kevin Magnussen sorsáról és a pilótapiaci alakulásokról. Nygaard szerint az Alfa Romeónál Kimi Räikkönen és Mick Schumacher állhat majd rajthoz 2021-ben, a Haas pedig mindkét versenyzőjét le fogja cserélni.

És mivel nincs máshol reális Forma-1-es lehetőség Magnussen számára, így 99,9 százalék, hogy távozik a szezon végén a Forma-1-ből.

Az újságíró ennek okát a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek jelentik, ami az amerikai istállót is megviselte, és a 2021-es szezonjuk célja a „túlélés” lesz a 2021-es év előtt.

A Haas pedig bár tavaly még nem akart újoncot szerződtetni, 2021-re komoly esélyük van az F2-eseknek, így Nyikita Mazepin, Callum Ilott és Robert Svarcman is komoly lehetőséget jelenthet a csapatnak – a szerződtetésük mellett szólhat a pénz is.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Nygaard azt is felidézte, hogy Magnussen célja mindig is a Forma-1-es világbajnoki cím volt, viszont 7 éve nem nyert versenyt, és erre nincs reális esélye a továbbiakban sem, még ha maradhatna is a Haasnál, a dobogó is messze lenne, nemhogy a győzelem. És hogy miért 99,9 százalékig biztos a B.T. munkatársa Magnussen távozásában?

„Mert ez a Forma-1. Mint tudjuk, itt bármi megtörténhet. Lewis Hamilton visszavonulhat, hogy a kutyáival foglalkozzon, vagy Donald Trump meggyőzheti Gene Haast, hogy egy amerikai csapatnak nem kellene két orosz versenyzővel indulnia. De ezek a forgatókönyvek nagyon valószínűtlenek. Kevin Magnussen Forma-1-es karrierje Abu Dhabiban véget fog érni” – zárta Nygaard.

