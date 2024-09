847 nap után szakadt meg a sorozat, de Horner szerint „még messze nincs vége”

Oscar Piastri győzelme és Lando Norris negyedik helye révén a McLaren tíz év után ismételten a konstruktőri tabella élére állhatott, az előnyük ráadásul rögtön 20 pont lett. A Red Bull a 2022-es Spanyol Nagydíj, vagyis 55 verseny óta tulajdonképpen folyamatosan vezette a csapatok rangsorát, de ennek a sorozatnak most vége.

Horner ettől persze elmondta, hogy egyáltalán nem dobják be a törülközőt, hiszen vissza akarják venni a vezetést. „Keményen nyomjuk. Most már nem védekezünk, hanem üldözünk. Ez tehát ismét megváltoztatja a dinamikát, mi pedig mindent meg fogunk próbálni, hogy sikerüljön.”

A Red Bull számára Sergio Perez kiesése volt az igazi csapás, hiszen a mexikói akár a második helyen is végezhetett volna, ha meg tudja előzni az abroncsaival már szenvedő Charles Leclerc-t. Ezt meg is próbálta, de aztán Carlos Sainz is elé került, majd pedig jött kettejük balesete, amelynél végül senkit sem büntettek.

Ez viszont azt jelentette, hogy csak Max Verstappen ötödik helye volt az egyetlen ponttermésük Azerbajdzsánban. Ha pedig a tendenciát és a tempót nézzük, akkor a McLaren egyértelmű előnyben van, Horner viszont nem akarja leírni az esélyeiket.

„Komoly csapás ért minket a konstruktőriben. Most már 20 pont a lemaradásunk, szóval támadnunk kell. Még mindig van hátra hét verseny és két sprint [valójában három]. Rengeteg pontot lehet még szerezni, sok eltérő pálya jön, szóval ennek még messze nincs vége.”

Miközben a McLarennél Baku előtt kissé bonyolult csapatsorrendet hoztak meg, addig a Red Bullnál egyértelmű a leosztás, ez pedig a folytatásban akár még a segítségükre is lehet. Világos, hogy Pereznek Verstappent kell támogatnia, és ezt Horner is megerősítette. A wokingiaknál eközben kicsit még más a helyzet, hiába mondták ki, hogy Norrist fogják favorizálni.

Piastri bakui sikere azonban ismét megmutatta, hogy az ausztrált nem lehet csak úgy partvonalra állítani és félvállról venni, ez pedig még okozhat feszült pillanatokat csapaton belül. Erről a témáról Horner is mondott pár szót, és őt némileg összezavarja az, amit az ellenfelüknél lát.