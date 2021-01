81 éves korában elhunyt Mr. Mercedes, vagyis Jürgen Hubbert

Hubbert 1965-ben csatlakozott a Daimler-Benzhez, miután mérnöki diplomát szerzett, majd pedig a következő 20 év során több magas rangú pozíciót is betöltött a cégen belül, mielőtt a Mercedes igazgatótanácsának megbízott tagjává nem vált 1987-ben.

Ebben a pozíciójában hamar eldöntötte, hogy a gyártónak ismét indulnia kellene versenyeken, 1955 óta először. Ezek után meg is jelentek a DTM-ben, valamint a Sportautó-világbajnokságban, ahol meg is nyerték Le Mans-t és a bajnoki címet is.

Abban is komoly szerepet vállalt, hogy a Mercedes a McLaren oldalán újra belépett az F1-be, és motorokkal látta el a wokingiakat 1995-től. A partnerség később három világbajnoki címet is eredményezett.

Hubbert emellett a motorsporton kívül is nagy hatást gyakorolt, és kulcsfigura volt néhány elképesztően sikeres utcai autó piacra dobásában is.

Ola Källenius, a Daimler elnöke így fogalmazott a hír kapcsán: „Jürgen Hubbert volt Mr. Mercedes. Az integritásával, az innovatív szemléletmódjával és a nagy sikerekkel örökre beírta magát a Mercedes-Benz történelmébe.”

„Vezetőként képes volt integrálni és motiválni csapatait, miközben szenvedélyesen szerette a technológiát, és nagy elvárásokat támasztott maga felé. Az egész Mercedes-család örökre hálás lesz az ő munkájáért.”

Hamilton, aki maga is nyerni tudott egy vb-címet a McLaren Mercedesszel, az Instagramján emlékezett meg az elhunyt Hubbertről. „Nagyon szomorú vagyok a barátunkkal és családtagunkkal kapcsolatos hírek miatt” – kezdte.

„Ő a szíve mélyén egy igazi versenyző volt. Élveztem a beszélgetéseinket és a verseny iránti lelkesedését. A Mercedes és a csapat iránti sokéves elköteleződése inspiráló volt.”

