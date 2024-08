80 évesen Schumacher Ferrarijában – ez az ő elképesztő története

David Coulthard bemutatói mellett a Ferrari 310B volt az egyik főattrakció az Assenben tartott The Racing Day nevű eseményen. Ezzel az autóval nyerte meg Schumacher az 1997-es Monacói Nagydíjat, manapság viszont már Erich Zech tulajdonában van a masina.

A német úriember már tavaly is elment Assenbe, de az autó akkor még nem állt készen a bevetésre. A mostani hónap elején viszont végre mindenki megcsodálhatta azt menet közben is. „Fenomenális volt” – ismerte el Zech. „Ami a leginkább tetszett és ami a leginkább megérintett, az a nézők reakciója volt. Felállva tapsoltak, amit csodálatos volt látni.”

„Én annak örülök a legjobban, hogy ismét megmutathatom az embereknek ezt az autót. A fő célom, hogy az élmény a lehető legközelebb álljon ahhoz, amilyen anno Schumacherrel volt.” Az élmény és bemutató egyik része pedig az, hogy Zech Schumacher akkori sisakjának replikájában vezet, így tényleg megelevenedik a ’97-es szezon, csak éppen az autóban ülő sofőr kiléte egészen más.

Schumacher 28 évesen vezette ezt az autót, Zech viszont 80. „Sajnos igen!” – mondta nevetve a Motorsport.com-nak. „De ez különleges, nem igaz? Egy ilyen autó vezetése kihívást jelent, de én továbbra is rendkívül fittnek érzem magam. Meg kellett szereznem a hivatalos versenyzői licencet, hogy vezethessem az autót, és ehhez egészségügyi vizsgálatokon is át kellett esnem. Én magam is meglepődtem, hogy még ennyire fitt vagyok.”

Az életkoránál azonban még lenyűgözőbb, hogy Zech tavaly vezetett először együléses autót. „Csak tavaly májusban kezdtem versenyautókat vezetni, de mindig azt mondtam: ha Forma–1-es autót veszek, akkor azt vezetni is szeretném. Ebből a szempontból mindent Ingo Gerstlnek köszönhetek.”

Gerstl egy osztrák pilóta, aki a BOSS GP-sorozatban versenyez, és ő tartja az asseni körrekordot a Toro Rossi STR01-esével. „Ő juttatott el idáig és azt mondta: »Megnézzük az egészségi állapotod, és ha jól megy minden, akkor megpróbáljuk.« Korábban vettem tőle egy GP2-es autót és most azzal gyakorolok.”

Erich Zech, Ferrari 310B, Michael Schumacher 1997 car Fotót készítette: Angelo Poletto

„Azzal az autóval kezdtem, aztán májusban vezettem először Michael Schumacher Ferrariját. Tavaly már bemutattuk itt Assenben a 310B-t, de akkor még nem volt működőképes. Sok adat hiányzott. Ingo Gerstlnek remek kapcsolatai vannak Olaszországban, és neki köszönhetően márciusban már a saját műhelyében sikerült beindítani az autót. Fenomenális pillanat volt mindannyiunk számára. Ez az egyetlen történelmi Ferrari, amely az F1 clienti-program támogatása nélkül fut.”

Hogy Zech miként jutott hozzá Schumacher Ferrarijához, annak is különleges története van. „A lányom 20 éve Dubajban él. Kiderült, hogy épül ott egy új Ferrari-garázs, én pedig elmentem a lányommal, hogy lássam, milyen autóik vannak. Németül beszélgettünk a bemutatóteremben, amikor hirtelen odajött hozzám egy fiatalember.”

„»Óh, maga német?« Elmondta, hogy ő is beszél németül, és hogy ő a Ferrari Dubaj és Abu-Dzabi vezető értékesítője. Megkérdezte, Ferrari-rajongó vagyok-e és milyen autóim vannak. Amikor elmondtam neki, hogy van két LaFerrarim, két SF90-esem és egy 812-es is, meglepetten nézett rám.”

„Aztán meghívtam vacsorázni a Burdzs al-Arab-hotelbe, és a vacsora során elmondta, hogy öt hónappal korábban eladott egy F1-es autót motor nélkül. Elmondtam, hogy engem is érdekelne ilyesmi, csak motorral együtt… Ismert egy Ferrari-gyűjteményt Európában, egy gyűjteményt, melynek tulajdonosa meghalt.”

„Az összes autót elárverezi a Sotheby’s. Emlékezett rá, hogy volt köztük egy F1-es autó, amely Michael Schumacheré volt, én viszont azt mondtam, hogy azt nem tudom megvenni, mert túl drága. Ennek ellenére információkat gyűjtött róla és négy héttel később felhívott, hogy elmondja valóban Schumacher 1997-es autójáról van szó, és szerinte megoldható lehet az üzlet.”

„Megkérdeztem, mennyibe fog kerülni és hogy tud-e képet küldeni róla. Csak a fotó alapján, anélkül, hogy élőben láttam volna az autót, megvettem. Három nappal később Schumacher autója a garázsomban állt… Így történt a dolog.”

A sok erőfeszítés után Zech aztán az idei Jim Clark Revival-rendezvény keretében vezette először az autót a Hockenheimringen: „Mintha húsvét és karácsony ugyanarra a napra esett volna, annyira csodálatos volt! Hockenheim szinte hazai esemény számomra, mert 30 kilométerre lakom a pályától.”

„Hockenheim után elvittük az autót Spielbergbe, majd az asseni hétvége volt a harmadik alkalom, hogy vezettem. Nagyon élveztem Assent, különösen a szurkolókat.” Zech persze itt nem állna meg, hiszen a szeptemberi Classic GP keretében is szeretne visszatérni Assenbe, majd jövőre a The Racing Day alkalmával is.

„Remélem! Olyan életkorban vagyok már, amikor nem lehet megmondani, mi lesz holnap, de ha minden jól megy, akkor szeretnék visszajönni.” Zech megvalósította gyerekkori álmát figyelemre méltó életkorban.

„Korábban néztem Schumacher versenyeit és elmentem a nagydíjakra, amikor még volt Hockenheimben. Jól emlékszem arra az időszakra, azok voltak a szép idők a Forma–1-ben, már csak a hang miatt is. Amikor máshol voltak versenyek, a TV-ből figyeltük őket és azért drukkoltunk, hogy ő nyerjen.” Évtizedekkel később viszont már maga Zech vezeti a valaha volt egyik legjobb pilóta autóját. „Elég klassz történet…” És milyen igaza van.

A Ferrari jelenlegi csapatfőnöke eközben arról beszélt, hogy elképesztő mértékben csökkentették a lemaradásukat tavalyhoz képest.