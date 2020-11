8 éve történt: Räikkönen megszerzi első lotusos győzelmét – „Hagyj békén, tudom, mit kell tennem!”

Kimi Räikkönen 2009 végén távozott a Forma-1-ből, és ekkor még valószínűtlennek tűnhetett, hogy 2021-ben is ott lesz a rajtrácson, ennek ellenére így történt: a finn pilóta 2012-ben tért vissza a Forma-1-be, és múlt héten azt is bejelentette az Alfa Romeo, hogy jövőre is őket fogja erősíteni 2007 világbajnoka.

Napra pontosan 8 évvel ezelőtt pedig megszerezte az első lotusos győzelmét a Jégember. Az Abu Dhabi Nagydíjon a negyedik pozícióból indulhatott a Jégember, az első rajtkocka Hamiltoné volt, mellőle Webber indulhatott, Räikkönen mellől pedig Pastor Maldonado rajtolt a Williamsszel.

Kimi remekül kapta el a rajtot, és sikerült feljönnie a második helyre, Hamilton mögé. A verseny egyik legnagyobb jelenete az volt, amikor Rosberg Karthikeyant próbálta megelőzni, viszont hidraulikai probléma miatt az indiainak el kellett vennie a gázt, ennek viszont az lett a következménye, hogy a Mercedes németje nekiütközött, a kocsija pedig átrepült a HRT felett – szerencsére egyik pilóta sem sérült meg.

Emiatt bejött a biztonsági autó, a top-3 sorrendje pedig az újraindításnál Hamilton, Räikkönen, Maldonado volt. Hamilton kezdett elnyúlni a mezőnytől, azonban motorhiba miatt feladni kényszerült a versenyt, így Räikkönen az élre állt, Alonso pedig megelőzte Maldonadót, és feljött a második helyre.

Ezt követően érkezett a híressé vált mondat Kimitől: amikor a versenymérnöke arról tájékoztatta, hogy mekkora különbséggel követik őt a többiek, a finn nemes egyszerűséggel annyit válaszolt: „Hagyj békén, tudom, mit kell tennem!”.

Räikkönen meglehetősen simán vezetett, viszont bejött a safety car, ezzel pedig megszűnt az előnye. Miután a biztonsági autó visszajött a bokszba, Räikkönen vezetett Alonso előtt, Vettel pedig úgy állt a harmadik helyen Button megelőzése után, hogy a bokszutcából rajtolt, a futam alatt pedig kétszer is kint járt a bokszban, hogy kicseréljék az első szárnyát.

Räikkönen végül megnyerte a versenyt Alonso előtt, ami az első győzelme volt a 2009-es Belga Nagydíj óta. Alonso második, Vettel harmadik, Button negyedik, Maldonado pedig ötödik lett.

