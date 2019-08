720 érv a McLaren mellett: Sainz költözni is hajlandó volt a sikerért

A McLaren fejlődése 2019 eddigi legjelentősebb fejleménye, a wokingi istálló futamok óta tartja a negyedik helyet a konstruktőri mezőnyben, Carlos Sainz Jr. pedig Pierre Gasly nyomában lohol. A spanyol az elmúlt hetekben szinte hibátlanul teljesít, és megállíthatatlanul halad előre, fontos pontokat gyűjtvén a csapatának.

A McLaren spanyol pilótája az AS-nek adott interjújában elismerte, hogy még a számára is meglepő, hogy mekkorát fejlődött az istálló.

"Egy kicsit még annál is versenyképesebbek vagyunk, mint arra előzetesen számítottam. Meglepett az atmoszféra, amikor ide jöttem, nagyon pozitív a légkör, mindenki motivált, elhivatott a csapat fejlődéséért. Amikor novemberben megérkeztem, egy nehéz helyzetben lévő csapatra számítottam, de nem volt padlón a csapat, épp ellenkezőleg" - mondta Sainz.

A fejlődés az utóbbi hetekben egyértelmű, a spanyol pedig azt is sejti, minek köszönhető, hogy megváltozott a trend. "Ezt a kérdést Andreas Seidlnek kell feltenni, de úgy hiszem, hogy fontos volt, hogy felismerjük a struktúra fejlesztésének a lehetőségét, a szervezet megerősítését, a változás igényét. 2018 nélkül nem lenne ilyen sikeres a 2019-es év" - jelentette ki Sainz, aki úgy érzi, személyesen a számára is már tavaly megalapozódott a sikeres szereplés.

"Kulcsfontosságú volt az Abu Dhabi-i teszt, hogy megismerjem a mérnököket, az autót, és ez hozzájárul a téli munkához" - mondta Sainz, aki nem tagadja, hogy az idei év lehet pályafutása csúcsa. "A pályán lévő versenyképességet tekintve, nem is tudom. Ha azt nézzük, hogy milyen a helyzetem a csapaton belül, akkor kétségtelenül ez a legjobb évem. A pályán volt pár jó teljesítményem a múltban is, amelyekre már nem emlékszünk, vagy talán nem is tűnt ki annyira. De most személyes szempontból most a McLaren a csúcs" - mondta a spanyol pilóta.

Sainz azt sem tagadja, hogy a McLarennél dolgozni kivételes dolog, és erre emlékezteti, hogy a wokingi gyárhoz közeli új otthonából egy 720 lóerős autóval jár minden nap munkába.

"Ezek azok a különbségek, amelyeket nagyon könnyű értékelni. A részletek lenyűgözőek" - mondta Sainz, aki a sikeresebb szereplés érdekében hajlandó volt új otthont keresni, és Angliába költözni, hogy minden idejét a McLarennek szentelhesse. "Az, hogy Angliában élek, közel a mérnökökhöz, és így szorosabb a munka, mind meghozza a gyümölcsét.

Ugyanakkor vannak még területek, amelyeken nehézkes a beilleszkedés, ilyen az angol gasztronómia. Sainz egy olasz étterem egyik fogását találta eddig a legközelebb édesanyja főztjéhez. Ezen kívül minden klappol. "Szerencsésnek érzem magam a helyzetem miatt, a pályafutásom és a csapaton belül is. A pozitív hangulat és az optimizmus segít abban, hogy úgy menj szimulátorozni, hogy ne érezd unalmasnak a munkát" - mondta Sainz.

