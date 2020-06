6 verseny 7 hétvégén: A csapatok aggódnak, hogy kifogynak a tartalékalkatrészekből

A Forma-1 hamarosan bejelenti, hogy a 2020-as szezon július 5-én, Ausztriában fog elkezdődni, rögtön egy spielbergi duplázással, amit a Hungaroring követhet július 19-én, szintén zárt kapuk mögött.

A 3 versenyt egy egyhetes szünet követi, majd szintén dupla versenyhétvégét fognak tartani Silverstone-ban, amit a barcelonai Circuit de Catalunya követhet.

A Forma-1 történetében még sosem tartottak 6 versenyt ilyen rövid időn belül, és eddig is csak egyszer, 2018-ban tartottak 3 futamot egymást követő hétvégéken, igaz, akkor 3 különböző helyszínen, a csapatok ki is jelentették, hogy köszönik szépen, de ők több ilyet nem akarnak.

A koronavírus-járvány miatt azonban egy egészségesen hosszú szezonhoz kellenek a triplázások, és a Liberty minél több európai futamot szeretne letudni szeptemberig. A RaceFans értesülései szerint egyes csapatok azon aggódnak, hogy nem lesz elég tartalékalkatrészük, amennyiben sorozatosan balesetebe keverednek.

A csapatoknak a gyárleállások előtt megvolt a lehetősége az alkatrészek gyártására, és az autó gyorsfejlesztése mellett az elkövetkező 4 hétben is biztosan erre a területre is koncentrálni fognak, azonban a gyárak többsége továbbra is csak félgőzzel üzemel, és a lehető legtöbb munkatársuk dolgozik home-office-ban.

Red Bull Ring track view Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Red Bull Ringen továbbá problémát okoznak a magas, úgynevezett „sausage” rázókövek, amelyek korábban is több autóban kárt tettek az osztrák futamok során.

A dupla futamok második felvonására tervezett fordított rajtrácsos időmérő verseny pedig tovább növeli a balesetek valószínűségét.

A RaceFans-nek azonban az egyik csapat szóvivője azt nyilatkozta, hogy terveik szerint képesek lesznek megfelelő mennyiségű alkatrész legyártására, és számolnak a versenyhétvégék lebonyolításának változásával is.

