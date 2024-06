55 ezreden belül a top 3 a Spanyol Nagydíj második szabadedzésén!

Miután az első szabadedzésen mindössze 24 ezredre végzett egymáshoz képest Norris és Verstappen, 17 órától jött a második szabadedzés, amelyen sokan rögtön a pályára hajtottak, az első percek után pedig Norris állt az élen, őt Russell és Verstappen követte.

Verstappen nem volt elégedett, a kocsi egyensúlyára panaszkodott, majd Russell 1:14.0-t futva vette át a vezetést a közepes gumikon. Az első negyedórához érve aztán egy nyugalmasabb időszak jött.

Ezt követően a lágy gumik is előkerültek, ezért jöttek is a versenyképesebb idők: Hamilton 1:13.2-mal vette át a vezetést, de Sainz és Norris is nagyon közel volt hozzá, Gasly a negyedik, Verstappen az ötödik helyen állt, amikor az edzés felénél jártunk.

Féltáv után a hosszabb etapok vették át a főszerepet és nem javított senki az élmezőnyből. A Williams megosztotta a programját, Albon a lágy, Sargeant a kemény gumikon körözött, az F1.com szakírója, Lawrence Barretto pedig arról számolt be, hogy a kasztnicsere jót tett Csou önbizalmának.

Az utolsó 10 percre fordulva Leclerc-en kívül mindenki kint gyűjtötte az adatokat a pályán – a monacói azért volt bent a garázsban, mert dolgoztak az autóján. Az edzés végén még ő is ment pár kört a többiekkel egyetemben.

Az utolsó percek legérdekesebb jelenete Norris kisebb hibája volt, miután túl erősen hajtott rá a kerékvetőre, és a padlólemezt és nekiverte a földnek. Az edzés tehát nem túl eseménydúsan ért véget.

Az élen Hamilton zárt, Sainzot 22, Norrist 55 ezreddel megelőzve, majd Gasly, Verstappen és Leclerc következett. Piastri a hetedik, Russell a nyolcadik lett, a mezőny végén pedig a két Williams végzett.

A Forma-1-es program magyar idő szerint szombaton 12:30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, majd 16 órától jön az időmérő – előbbit az M4 Sport, utóbbit a Duna TV közvetíti.

