55 év után nyugdíjba vonul a McLaren legendás szerelője

Ray Rowe, akit mindenki csak Tex-ként ismer, még 1965-ben csatlakozott a csapathoz, és Bruce McLaren mellett dolgozott, amikor még egy kicsi, privát csapat voltak. Az első munkája az volt, hogy marógéppel módosítsa a megvásárolt féknyergeket, Bruce iránymutatásai szerint – számol be a FormulaSpy.

Szemtanúja volt, ahogyan Ron Dennis a Projekt 4 keretein belül átvette a csapatot, és a sport óriásává fejlesztette azt, ott volt a 80-as, 90-es évek sikereinél, és legújabban Zak Brown 2016-os érkezésénél.

Azóta már csak heti két napot dolgozott a csapatnál, a sebességváltó részlegen, de 55 évnyi munka után az Olasz Nagydíj végével nyugdíjba vonul.

„Különleges dolgokkal fogunk megemlékezni Ray Rowe-ról, aki 55 évnyi fantasztikus szolgálat után vissza fog vonulni” – mondta Andreas Seidl, a McLarencsapatfőnöke. Tex, ahogyan mindenki ismeri, még 1965-ben csatlakozott a csapathoz, és különböző szerepekben volt jelen, többek között segített Bruce-nak felkészülnie az első futamára, 1966-ban. Boldog nyugdíjas éveket kivánunk Texnek!”

Rowe még 2015-ben, a McLarenes munkájának 50. évfordulójában adott egy hosszabb interjút a csapat hivatalos oldalának, melyben elmondta, hogy igazából nem volt ideje még visszagondolni a hosszú karrierjére.

„Heti 100 órát is dolgoztam korábban, és nem akarsz ilyet túl gyakran csinálni!” – mondta mosolyogva. „Eddig nem igazán gondoltam a múltra. Mindig elfoglalt vagy a következő feladattal, és én is mindig is elfoglalt voltam itt.”

„Ez a csapat nagyon különleges, mindig is az volt. Jó vezetésre van szükség, de ami a legfontosabb, hogy az emberekre támaszkodik, az ő hajlandóságukra, hogy együtt dolgozzanak, és ez az, ami továbbra is viszi előre ezt a céget.”

Wolffnak is támadt egy ötlete a rádiózással kapcsolatban.

Ajánlott videó: