50°C-ban versenyeznek az F1-es pilóták Szingapúrban

Ezen a hétvégén Szingapúrban, a villanyfényes utcai pályán fog versenyezni a Forma-1 mezőnye. A pilóták 2008 óta minden alkalommal külön készülnek erre a nagydíjra, hiszen az messze a legnagyobb kihívást jelenti a rendkívül magas hőmérséklettel és páratartalommal. A hétvégén körülbelül 33°C körül alakul majd a levegő maximum hőmérséklete, aminél volt már nagyobb idén más pályákon, ugyanakkor Szingapúrban egy sokkal inkább érezhető.

Xavi Martos, aki Sergio Pérez fizikális felkészüléséért felel a Racing Point istállónál, a spanyol AS kérdésére elmondta, a helyzet annyira kemény Szingapúrban, hogy egy orvos minden normál embert eltiltana attól, hogy ezt csinálja. A pilótafülkében 50°C-os a hőmérséklet, ami sokszor elviselhetetlen, és mellette még ott van a 90%-ot megközelítő páratartalom is.

A katalán edző, aki komoly tapasztalattal bír, hozzátette, hogy a magas hő korlátozza a testmozgást és ilyenkor az ember egyszerűen fáradtabb, valamint csökken a teljesítménye. Emiatt is jelent nagyon nagy kihívást végig kiválóan teljesíteni egy szingapúri versenyen, ahol a koncentrációval is gondok lehetnek, különösen, ha a pilóta nem visz be elegendő folyadékot, ami hamar kiszáradáshoz vezethet.

A szív nagyon gyorsan pumpál, de a tűzálló ruha miatt a test nem jut annyi levegőhöz, mint normál esetben. Emiatt a versenyzőknek hozzá kell szoktatniuk a testüket ehhez a körülményhez, így vannak, akik már egy héttel a futam előtt a helyszínre utaznak. Ez összességében 2 hét kemény munkát jelent, kezdve a szaunázásokkal és a gőzfürdőben elvégzett edzésekkel. Ilyenkor a pulzusszámot is folyamatosan figyelni kell, aminek a csökkentésével a test ellenállóbbá válik a forróságban.

A nagydíj ideje alatt a pulzálás tartománya 160 és 170 között van, ami az akklimatizációval csökkenthető. Az edző hangsúlyozta, a folyadékbevitel különösen fontos az autóban, így a pilótáknak meg kell találniuk azokat a pontokat a pályán, ahol nyugodtan ihatnak. A szakember 20 percenkénti ivást javasol, valamint azt, hogy a mérnök időről időre emlékeztesse a pilótát, még akkor is, ha ez nem mindig lehetséges.

Dehidratált állapotban a versenyző elveszítheti a látását és a koordinációját, ami pedig komoly balesethez vezethet. Szerencsére a technológia folyamatosan fejlődik, így ezen a területen is egyre hatékonyabb munkát tudnak végezni a versenyzők.

A motoros kategóriák között is vannak endurance futamok, melyek közül a Bol D'or messze kiemelkedik, ahol 24 órán át húzzák neki a csapatok, csakúgy mint Le Mans-ban az autóversenyzők.