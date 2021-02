5 fő ok, amiért a Red Bull esélyes lehet a világbajnoki címre

A magabiztosság és lendület rendkívül fontos szerepet játszik a Forma-1-ben, így amikor a Red Bull és Max Verstappen tavaly a szezon utolsó futamán „erőből” legyőzte a német gyártó két autóját, fontos előnyhöz jutott. Ez volt Verstappen második sikere, az elsőre még a szezon ötödik futamán került sor, így a holland nagyon motiváltan várhatja az új idényt

A Red Bull a korábbi években olyan kritikákkal szembesült, miszerint lassan kezdik meg az új szezont, a jobb eredményeket csak néhány futam elteltével kezdik el szállítani. Ezen a télen azonban a Red Bullnak nem kellett jelentős változtatásokat eszközölnie az autón, mivel a szabályváltoztatásokat 2022-re eltolták, így több idejük maradt kiaknázni a potenciált az autóban.

A Red Bull mindig is híres volt arról, hogy a meglévő autó fejlesztését rendkívül magas szinten végzik, és mivel év közben sokat közeledtek a Mercedesre, illetve az új szezon elejét nem kell feláldozniuk az új autó megértésére, a különbség teljesen eltűnhet.

Világszínvonalú autó építése ide vagy oda, az új érában nagyon fontos szerepet játszanak az erőforrásokat, és a szükséges lóerők nélkül egy csapatnak sem nyílik reális esélye arra, hogy a világbajnoki elsőségért küzdjön.

2021 lesz az utolsó év, hogy a Red Bull Honda motorokkal fut – legalábbis ebben a formában, – mivel a japán gyártó tavaly év közben bejelentette, hogy elhagyja a Forma-1-et. A Honda azonban minden követ megmozgat, hogy méltóképpen búcsúzzanak el a Red Bulltól és a Forma-1-től, ráadásul érkeztek olyan hírek, miszerint jelentős lóerőtöbbletre tettek szert.

Sergio Perezt gyakran a „középmezőny király” megnevezéssel illették, hiszen a mexikói rendre nagyszerű teljesítményt nyújtott, kiválóan menedzseli a gumikat, nagyon ésszerűen versenyzik, ráadásul a sebessége is megvan.

Mivel a Red Bull az elmúlt két évben jóval tapasztalatlanabb pilótákat ültetett be Max Verstappen mellé, ezért nem tudtak két autóval harcolni a Mercedes ellen. Most azonban Perez révén egy tapasztalt versenyző fogja vezetni a másik autót, ez pedig lehetőséget teremt a milton-keynes-i alakulat számára, hogy stratégiailag is versenyképesek legyenek.

Nem utolsó sorban pedig figyelembe kell venni a „Max-faktort”, hiszen a holland 2020-ban szintet lépett, megfontoltan vezetett kevés hibával, és minden lehetőség adott rá, hogy a formáját 2021-re még jobban tökéletesítse.

Max 2020-ban 1 időmérős elsőséget, 11 dobogót és 2 futamgyőzelmet abszolvált, míg csapattársa mindössze 2 pódiumos helyet tudott felmutatni. Verstappen kijelentette, hogy minél több tapasztalatra tesz szert, annál jobbá válik, ez pedig előirányozza, hogy a teljesítménye még nem érte el a csúcspontot. 2021-ben tehát a holland szintet léphet.

