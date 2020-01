5 éves lett Robin Räikkönen

Kimi Raikkonen, 2007 Forma-1 bajnoka egy nagy család gyermekeként nőhetett fel. Édesapját, Mattit 2010. december 23-án vesztette el. Az Alfa Romeo versenyzőjének az első nagy szerelme Jenni Dahlman volt, akivel 2004 és 2013 között volt házas. A kapcsolatukról akkoriban nagyon sokat cikkezett a finn bulvársajtó. Egy közös gyermekük sem született.

A Ferrari legutóbbi bajnoka Minttu Virtanennel alapított családot. Kedvesét 2016. augusztus 7-én vette el az F1 nagy nyári szünetében. Azóta két gyermekük is született. Robin Räikkönen épp napra pontosan 5 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, míg a húga 2017. május 16-án, aki a Rianna Angelia Milana Räikkönen nevet kapta.

Kimi családja gyakran van ott a versenyhétvégéken, a bulvársajtó legnagyobb örömére, mivel nem gyakori, amikor a versenyzők a gyereküket is kiviszik a nagydíjakra. Robin nagyon otthonosan mozog ebben a közegben, és érdeklődik a motorsport iránt, így nem elképzelhetetlen, hogy egy nap belőle is autóversenyző lesz. Robin az elmúlt hónapokban sokat gokartozott, és már saját szponzora is van.

Kimi maga is elismerte, hogy sokban megváltozott az élete a gyermekei megszületése óta. "Sokban. Amikor először hallod, hogy apa leszel, fogalmad sincs, hogy az életed hogyan változik meg. Robin sok kérdést tesz fel, amit meg kell válaszolnod. Szeretem, hogy a kisgyerekek mennyire ártatlanok, mennyire szabadon gondolkodnak. Ugyanakkor Robin az új legjobb barátom. Az élet tényleg a gyerekekkel kezdődik - hirtelen minden nagyobb jelentőséggel bír."

Vajon Robin tényleg versenyző lesz? "Nem tudom, hogy Robin mihez akar kezdeni. Egyértelműen érdeklik az autók és a motorok. Ahogy az apját is." - jegyezte meg 2007 bajnoka nevetve - "Ha nem versenyző lettem volna, akkor biztos, hogy az autók körül csinálnék valamit. Még akkor is, ha anno minden nagyon más volt." - nyilatkozta korábban a sztárpilóta a Sport Bild kérdésére.

Az 5 esztendős Robin Räikkönen a Forma-1-ben