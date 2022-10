5 beugró az USA Nagydíj első edzésén, Sainz az élen, Giovinazzi autót tört!

Napos, enyhén szeles időben indult az USA Nagydíj első szabadedzése, amelyen öt „normál” pilóta nem vett részt, így lehetőséget kapott Svarcman a Ferrarinál, Palou a McLarennél, Giovinazzi a Haasnál, Sargeant a Williamsnél és Pourchaire az Alfa Romeónál.

Antonio Giovinazzi FP1-es lehetősége nem tartott sokáig, ugyanis a 6-os kanyarnál megpördült és a falnak ütközött az edzés tizedik perce körül, ami miatt jött a piros zászló. Végül az olasz vissza tudta kormányozni a bokszba a Haast, de a pályára már nem térhetett vissza, mivel túlmelegedett a kuplungja és lehet, hogy váltócsere vár az autóra.

Az első szabadedzés közben derült ki, hogy Perez és Csou is 5-5 helyes rajtbüntetést kap, mivel az idei ötödik belső égésű motorjukat helyezik be az autójukba, és bár ez egyelőre nem hivatalos, a nemzetközi sajtó szerint Leclerc-re is motorcsere és büntetés vár.

Még több F1 hír: Piastri lehet az Alpine titkos fegyvere a hétvégén

Meglehetősen nyugodt mederben telt az edzés, Palou-ra kellett rászólnia a McLarennek, mivel túl intenzíven használta a fékeket, Alonso pedig a két Red Bull miatt került forgalomba.

Ocon és Alonso is megcsúszott, miután agresszívan ráhajtottak a kerékvetőre, de sikerült elkerülniük a megpördülést, miközben 20 perccel az FP1 vége előtt meglepetésre Stroll, Verstappen, Hamilton, Alonso, Russell, Vettel volt az állás.

Nem sokkal később Sainz átvette a vezetést, aki 6 tizedet vert az addigi legjobb időre, miközben a mezőny szorgosan gyűjtötte a kilométereket és egyre jobb köridőket futottak a pilóták.

Hamilton feljött a második helyre, Verstappen pedig rendesen rákészült a lágy gumis gyorskörére, és átvette a második helyet Hamiltontól, Sainztól pedig 2 tizeddel maradt el.

Vettel számára izgalmasan alakultak az utolsó percek, ugyanis elindult a kocsija hátulja, de nem lett belőle gond, csak a bukóteret látogatta meg pár másodpercre. Verstappen köre után már nem változott az élmezőny sorrendje az FP1-en.

Ez azt jelenti, hogy Sainz végzett az élen Verstappen, Hamilton, Stroll, Perez, Alonso, Russell, Gasly, Norris és Vettel előtt, a beugrók közül pedig Svarcman végzett a legelőrébb, ő a 16. lett.

A második szabadedzés magyar idő szerint éjfélkor veszi majd kezdetét, ha lemaradtok róla, akkor a szöveges összefoglalónkkal pótolhatjátok majd az FP2 történéseit.

Mégsem tart sajtótájékoztatót a Red Bull, Hornernek az FIA-elnöknél van jelenése...

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Carlos Sainz Jr. 19 1'36.857 204.908 2 Max Verstappen 15 1'37.081 0.224 0.224 204.435 3 Lewis Hamilton 20 1'37.332 0.475 0.251 203.908