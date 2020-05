5+1 F1-es, aki elvesztheti az ülését 2021-re

A Forma-1 2020-as szezonja több okból kifolyólag is rendkívül érdekes. A legnyilvánvalóbb ok erre az, hogy bár már május van, de még mindig nem kezdődött el a Forma-1 idénye, és erre még legalább szűk két hónapig nem is fog elkezdődni a szezon a koronavírus-járvány kitörése miatt. Szerencsére azért már látni a fényt az alagút végén, és ha minden jól alakul, akkor július elején, Ausztriában kezdetét veheti a Forma-1 idei szezonja.

Az már biztos, hogy nem dönt idén rekordot a Forma-1 azzal, hogy 22 futamot rendez egy éven belül, ehelyett az F1 vezetői továbbra is abban bíznak, hogy a csonka szezonba is be tudnak zsúfolni 15-18 versenyt, és majd idővel választ is kapunk arra, hogy ezt sikerül-e megoldaniuk a Forma-1 fejeseinek.

Azonban a példa nélküli szituáció mellett még egy fontos, ritkán látott jelenség van jelen a formulaautózás királykategóriájában: szinte minden versenyzőnek lejár a szerződése 2020 végén. Kivételt ez alól csak Charles Leclerc (2024), Max Verstappen (2023), Sergio Perez (2022), Esteban Ocon (2021) és George Russell (2021) képez. Ennek értelmében 15 szabad ülés van a Forma-1-ben.

2019-ről 2020-ra mindössze 2 változás történt a csapatoknál: Nico Hülkenberg helyére Esteban Ocon érkezett a Renault-hoz, Robert Kubica helyett pedig Nicholas Latifi érkezett a Williamshez, tehát szinte minden maradt a régiben a pilótákat tekintve.

2021 viszont több változást hozhat, hiszen kulcsembereknek is lejár a szerződése 2020 végén, elég csak Lewis Hamiltonra, Valtteri Bottasra, Sebastian Vettelre, Alex Albonra, Carlos Sainzra, Lando Norrisra, Daniel Ricciardóra vagy Kimi Raikkönenre gondolni. Meglepő lenne, ha ebből a helyzetből ne alakulna ki egy kisebb-nagyobb pilótakeringő.

Az alábbi cikkben pedig azokat a versenyzőket gyűjtöttem össze, akik idén nagy nyomás alatt lehetnek, hiszen elveszthetik az ülésüket a jelenlegi csapatuknál vagy a Forma-1-ben. Az öt felsorolt versenyző után pedig egy „kakukktojás” fog következni, aki saját maga dönthet úgy, hogy befejezi a versenyzői pályafutását.

Romain Grosjean

További híreink: A Series X hamarosan megmutathatja igazi erejét

Sokan meglepődtek azon, hogy a rutinos francia pilótával hosszabbított a Haas csapata, ugyanis az utóbbi időben Romain Grosjean nem igazán tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. A most már 34 éves versenyzőről tudni lehet, hogy képes a nagyobb villanásokra, azonban a kiegyensúlyozottsága hiánya és a furcsa balesetek miatt nem tudja folyamatosan szállítani a pontokat a Haasnak.

Persze ez nem csak Grosjean hibája, hiszen a Haas tavalyi autója az időmérőn nem volt rossz, azonban a versenyeken nem tudott megfelelően teljesíteni. Ráadásul Grosjean jelezte a csapatnak, hogy a melbourne-i specifikáció jobb, mint a fejlesztett verziók – az amerikai istálló eleinte nem hitt a versenyzőjének, később viszont kiderült, hogy Grosjeannak van igaza, akit az F1 egyik legérzékenyebb pilótájának tartanak, ami a fejlesztések szempontjából kritikus fontosságú.

De Grosjean már 34 éves, nem ő jelenti a jövőt, a konzisztencia hiánya pedig sokba kerül a középmezőnyben harcoló csapatnak, akiknek ráadásul nem biztosított a jövőjük sem a Forma-1-ben, és ezen a koronavírus-járvány finoman szólva sem segít. Kicsit sem lennék meglepve tehát, ha 2021-ben a francia pilóta már nem lenne ott a mezőnyben.

A csapattársával, Kevin Magnussennel eddig három közös szezont teljesített: 2017-ben pontok és időmérők tekintetében is megverte a dánt, 2018-ban már csak az időmérőkön, 2019-ben pedig mindkét mutatóban felülmúlta őt Magnussen. Ez pedig a korával és a teljesítménye ingadozásával kombinálva nem túl jó ajánlólevél 2021-re…

Romain Grosjean, Haas F1 Team Fotó készítője: Motorsport Images

Valtteri Bottas

A finn versenyző 2017-ben került a Mercedes csapatához, miután Nico Rosberg óriási meglepetésre bejelentette a visszavonulását a világbajnoki címe megszerzése után. Bottas viszont Rosberghez képest olyan szempontból visszaesést jelentett, hogy míg a német versenyző kiélezett bajnoki csatákat tudott vívni Hamiltonnal, addig ez Bottasnak (egyelőre) nem sikerült.

A finn folyamatosan egyéves hosszabbítást kapott a Mercedestől az utóbbi években, de eddig mindig mellette döntöttek. A 2019-es szezont nagyon jól kezdte a finn, azonban Hamilton a szezon későbbi részében felül tudott kerekedni Bottason, azonban legyünk fairek: a teljesítmény tekintetében sokat javult Bottas az utóbbi időben.

Bottas azért lehet nehéz helyzetben, mert nagyon sokan ülnének szívesen az egyik Mercedesben, elég csak a Toto Wolff által menedzselt Esteban Oconra vagy a Mercedes-junior George Russellre gondolni – bár mindkettejüknek érvényes szerződése van 2021-re, mindketten mindent megtennének annak érdekében, hogy a német istállóhoz igazoljanak. Ilyen szempontból Russellnek lenne könnyebb dolga, akit valószínűleg nem lenne nehéz elhozniuk a Williamstől.

Mindenesetre, ha megtörténne az a valószínűtlen eshetőség, hogy Lewis Hamilton nem hosszabbítana a Mercedesszel, akkor Bottasnak nem igazán kellene aggódnia a helye miatt, hiszen nem gyakori, hogy egy topcsapat a pilótapárosának mindkét tagját lecseréli. Az biztos, hogy Bottasnak idén is teljesítenie kell, hogy hosszabbítson vele a német istálló.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Alexander Albon

A Red Bull Daniel Ricciardo 2018 végi távozása miatt került meglehetősen nehéz helyzetbe, ugyanis a Milton Keynes-i alakulat nem számított arra, hogy az ausztrál elhagyja a csapatot, így csapattársat kellett találniuk Max Verstappen mellé 2019-re. Gasly mellett voksoltak a Red Bullnál, azonban a döntésük nem jött be, 12 futam után visszafokozták a franciát.

Ezután következett Alex Albon a Belga Nagydíjtól kezdve, akinek a teljesítménye elég jó volt ahhoz, hogy a csapatnál maradjon 2020-ra is, azonban idén többet kell mutatnia, mint tavaly. A brit-thai versenyző ugyanis hozta azt, amit el lehet várni egy szezon közben beugró pilótától, de ennél nem sokkal többet.

Az időmérőkön általában 4-5 tizedmásodperccel maradt el Verstappentől, dobogóra pedig egyszer sem állhatott – tegyük hozzá, hogy a Brazil Nagydíjon minden bizonnyal a dobogón végzett volna, ha Hamilton nem pörgeti ki. Nincs könnyű helyzetben a 2019-es debütáns Verstappen csapattársaként, ráadásul azzal a nyomással kell majd versenyeznie 2020-ban, hogy számtalan versenyző pályázik a top-3-as istálló egyik ülésére.

Véleményem szerint ha a 4-5 tizedes hátrányát 2-3 tizedre tudja csökkenteni, akkor maradhat Verstappen mellett, ha viszont nem tud közelebb kerülni a hollandhoz, akkor valószínűsíthető, hogy az energiaitalosok új pilóta után néznek 2021-re, és a mezőny legtöbb pilótája szívesen versenyezne a Red Bullnál - ezt tudják az osztrák istálló vezetői is.

Alexander Albon, Red Bull Racing Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Antonio Giovinazzi

Giovinazzi tavaly teljesíthette az első teljes szezonját a Forma-1-ben azután, hogy 2017-ben teljesíthetett két versenyt az akkor még Sauber néven futó istállónál. Az olasz sajtó még a Ferrari Leclerc melletti ülésére is esélyesnek tartja a 26 éves versenyzőt, én viszont nem látok túl sok esélyt erre.

Bár az időmérőkön Giovinazzi közel ugyanolyan teljesítményt tudott hozni, mint rutinos csapattársa, Kimi Raikkönen (főleg a szezon második felében), az olasz pilóta a versenyeken már nem tudott hasonló teljesítményt hozni, és pontok tekintetében a már 40 éves finn 43-14-re verte el Giovinazzit, és a hírek szerint közel került az ülése elvesztéséhez azután, hogy a Belga Nagydíj utolsó köreiben pontszerző helyről esett ki.

Az Alfa Romeónál komoly ráhatása van a Ferrarinak is arra, hogy ki kapjon ülést, ez pedig 2019-et nézve segítette a fiatal olaszt, azonban 2020-ban számos tehetséges Ferrari-junior indul a Formula 2-ben, akik ha jól teljesítenek az F1 előszobájában, könnyen a partvonalon kívülre szoríthatják Giovinazzit, ha nem teljesít jól 2020-ban.

A legkomolyabb pályázó Giovinazzi helyére 2021-re Mick Schumacher, Robert Shwartzman és Marcus Armstrong lehet – előbbi a neve, a 2018-as F3-as címe és a 2019-es F2-es futamgyőzelme miatt, míg tavaly az F3-ban Shwartzman lett az első, Armstrong pedig a második – tehát pályázó van az Alfa-ülésre, Giovinazzinak pedig folyamatosan jól kell teljesítenie a maradáshoz, és főleg a futamokon kell javulnia.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel

Vettel pályafutása során először került olyan helyzetbe a Forma-1-ben, hogy a csapat, amellyel tárgyal, jobb helyzetben van, mint ő. A Ferrari évek óta a második legerősebb autó a Forma-1-ben, ráadásul a Ferrarihoz tartozó mítosz miatt még többen ülnének szívesen a vörös autóba.

A négyszeres világbajnok szempontjából pedig nem volt jó a 2019-es szezon, illetve a 2018-as idény második fele: meglehetősen sokszor hibázott, 2019-ben ráadásul az időmérőkön és a versenyeken is felé tudott kerekedni Leclerc, bár szoros volt kettejük csatája. És míg a 22 éves monacóinak 2024 végéig van szerződése a csapattal, addig Vettelnek 2020 végén kifut a kontraktusa.

A német pedig a koronavírus-járvány miatt a pályán sem tudja jelenleg bizonyítani, hogy még mindig helye van az olaszoknál, és könnyen lehet, hogy még az idei első verseny előtt eldől a sorsa. Ha így lesz, akkor nem kell aggódnia a következő szezon miatt, ha viszont nem tudnak megegyezni a felek, új csapatot kell keresnie, ha nem vonul vissza.

Ha pedig az első versenyig nem dől el a jövője, bizonyítania kell, hogy még mindig megvan benne az a sebesség, ami négyszeres világbajnokká tette, és amit a Toro Rosso-s és a ferraris korszaka alatt is többször megvillantott.

Ha Vettel nem kap ülést a Ferrarinál, kérdés, hogy folytatni akarja-e az F1-es pályafutását, ha pedig igen, akkor a Ferrari ügyeiben jártas blogger, Leo Turrini szerint a McLarenhez vagy a Renault-hoz igazolhat a német. Semleges szurkolóként remélhetjük, hogy a „régi Vettelt” láthatjuk idén a pályán, aki nagy csatákat tud vívni az élmezőnyben.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

+1: Kimi Raikkönen

A lista „kakukktojása” a finn Jégember, aki 40 éves, az idei szezon végére pedig már 41 lesz, és közel sem biztos, hogy a folytatás mellett dönt 2007 világbajnoka a mostani szezon után. Tavaly még kellőképpen helytállt az Alfa Romeónál, főleg a versenyeken tudott kiemelkedően menni, azonban autóversenyzőhöz mérten már matuzsálemi korban van a népszerű finn.

A reklámértéke a személyisége miatt nagyon magas, így valószínűtlen, hogy az Alfa Romeo ne akarná megtartani, ráadásul amíg a pályán is úgy teljesít, ahogy 2019-ben, addig triplán értékes lehet az olasz-svájci istállónak: nagy reklámérték, jó eredmények, óriási tapasztalat.

De nehéz lenne tagadni, hogy a most látott Raikkönen már nem az a Raikkönen, aki a pályafutása csúcsán volt, és természetes, hogy ebben a korban már romlik a pilóták teljesítménye és motivációja. A pilótapiac szempontjából kulcskérdés lehet az is, hogyan dönt Raikkönen, ugyanis ezzel felszabadulhatna egy hely az Alfa Romeónál, és ahogy a Giovinazzival foglalkozó részben is említettem, erre az ülésre „házon belül” is számos jelentkező lenne.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo in the garage Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az alábbi videós összeállításban megnézhetjük, hogy milyen autókat vezetett a legendás, tragikus körülmények között elhunyt Gilles Villeneuve, aki így „csak” 1977 és 1982 között tudott versenyezni a királykategóriában.