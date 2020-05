48 órán belül hivatalossá válhat Sainz szerződése a Ferrarinál

Felgyorsulni látszanak az események, és a következő 48 órán belül hivatalossá válhat, hogy Carlos Sainz Jr. 2021-től a Ferrarinál folytatja a pályafutását Charles Leclerc csapattársaként, miután Sebastian Vettel az év végén 6 esztendő után elhagyja Maranellót.

Az alapmegállapodás már létrejött a felel között, és csak néhány részletet kell a helyére rakni. Miután a felek aláírták a szerződést, a Ferrari bejelentheti a spanyol érkezését, míg a McLaren a pilótája távozását.

Ezzel gyakorlatilag eldőlhetett, hogy Sainz lesz Leclerc új csapattársa, és sokkal nagyobb kérdés, vajon ki érkezik a helyére a McLarennél, ahol Sebastian Vettel és Daniel Ricciardo lehet a befutó. Ha Lando Norris nem kapna új kontraktust, akkor akár még a Vettel-Ricciardo duó is összeállhatna, mint 2014-ben a Red Bullnál.

Sok lehetséges variáció, így Fernando Alonso visszatérése sem zárható ki, de nagyobb az esély arra, hogy Ricciardo és Vettel közül választanak a britek. A pletykák szerint az ausztrál előrébb van a listán, de Andreas Seidl csapatfőnök személye döntő fontossággal bírhat, ami Vettel felé billentheti a mérleget.

Sainz ezzel egy nagyon nagy lehetőséghez jut, amit a Red Bullnál soha nem kaphatott meg, bármennyire is szerette volna. Először Max Verstappen került be elé a sorban, majd Pierre Gasly. Ekkor azonban már megállapodást kötött a McLarennel, és bármennyire is jól beilleszkedett a csapatnál, ahol remek teljesítményt nyújtott tavaly, és az volt a terve, hogy közös erővel térnek vissza az élmezőnybe, a Ferrari ajánlatára nem tudott nemet mondani.

A hírek szerint Zak Brown és Seidl 2 éves szerződést ajánlott Sainz-nak, de a jelek szerint a megállapodás már soha nem fog megtörténni. Ezzel a McLaren tervei is változni fognak, de Ricciardo vagy Vettel remek alapot adhatnak a projektnek. Nagy kérdés, hogy mekkora a két versenyző fizetési igénye.

Ezzel az is eldőlhet, hogy Lewis Hamilton ezúttal sem költözik Maranellóba, és marad a Mercedesnél. A még mindig 25 éves Sainz pedig beszállhat az élmezőny csatájába, harcolván a világbajnoki címért, ami egy újabb érdekes adalékot adhat az előttünk álló szezonokhoz.

