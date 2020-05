38 éve vesztettük el az F1 egyik legnagyobbját, Gilles Villeneuve-öt

Gilles Villeneuve 1950. január 18-án látta meg a napvilágot a kanadai Quebec városában. Először igazán a kanadai a Formula Atlantic sorozatban vált ismertté, majd a későbbi bajnok James Hunt segítségével 1977-ben a McLaren csapatával mutatkozhatott be a száguldó cirkuszban a Brit Nagydíjon.

A briteknél összesen 1 versenyt teljesített. Pár nagydíjjal később a Ferrari Niki Lauda helyére ültötte be, amikor az osztrák pilóta megsérült. A szezon utolsó két futamát az olaszoknál teljesítette, és végül egészen élete végéig a vörös istálló szolgálatában maradt. Bárcsak hosszabb lett volna ez a "szolgálat"...

1978-ban sikerült az első komolyabb sikereit is megszereznie a Forma-1-ben. Az Osztrák Nagydíjon a harmadik helyen ért célba. Montrealban pedig az első első futamgyőzelmét is begyűjtötte. A világbajnokságot a 9. helyen fejezte be, és ezután jött pályafutása legjobb szezonja 1979-ben.

1979-ben 3 futamgyőzelmet is abszolvált. A csapattársa, Jody Scheckter azonban bajnok lett. Villeneuve a Holland Nagydíjon mutatta meg igazán, hogy mennyire eltökélt versenyző: miután „felrobbant” az abroncsa, lapos gumival végigment a pályán, és visszatért a bokszba. Ebből az esztendőből még a Francia Nagydíjat lehet kiemelni, ahol Rene Arnoux-val vívott legendás csatát a kanadai, amit még ennyi idő után is emlegetnek a motorsportban.

Az 1980-as Ferrari nem sikerült túl jól. Villeneuve négyszer tudott pontszerző helyen beérni, és az ötödik pozíciónál egyszer sem volt előrébb. 1981-ben érkezett a Ferrari turbómotorja, ugyanakkor az autó nem „viselkedett jól” a kanyarokban. A kanadai ennek ellenére is nyert Monacóban és Spanyolországban is, miközben Kanadában felállhatott a dobogó harmadik fokára.

1982 harmadik nagydíján, San Marinóban Arnoux búcsúzott, Villeneuve vezette a versenyt a csapattársa, Pironi előtt. A Ferrari két pilótájának jött az üzenet, hogy nem kell sietniük, Villeneuve számára pedig ez azt jelentette, hogy tartsa mindenki a pozícióját.

Ennek ellenére Pironi 2 körrel később előzött, Villeneuve pedig azt gondolta, hogy a francia csak a show kedvéért csinálta. Pironi később sem lassított le, így „ellopta” a győzelmet csapattársától. A kanadai ekkor azt mondta, soha többet nem beszél a csapattársával.

2 héttel később a zolderi edzésen Villeneuve belerohant Jochen Mass autójába. A gép megpördült a levegőben, ő pedig kirepült belőle és pár órával később életét vesztette. A tiszteletére a montreali pályát átnevezték Circuit Gilles Villeneuve-re, a célvonal előtt pedig a „Salut Gilles” felirat emlékezik meg a mindössze 32 évesen elhunyt legendára.

Gilles 1977 és 1982 között volt tagja a száguldó cirkusz mezőnyének, miközben 67 nagydíj, 6 győzelem, 13 dobogós helyezés, 2 rajtelsőség, és 8 leggyorsabb kör fűződik a nevéhez.