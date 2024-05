30 éve hunyt el Senna: versenyző, bajnok, legenda

A május 1-je hazánkban egyfajta ünnepnap, de Forma–1-es körökben talán még inkább az, hiszen évről évre megünnepeljük Senna hihetetlen örökségét és mindazt, amit hátrahagyott ebben a csodálatos sportágban.

Bár a brazil pilóta története alapvetően tragikusan ért véget, mégis mindenki örömmel gondol vissza rá, ha feleleveníti, mit adott ő a Forma–1-nek és a motorsportnak azon évek alatt, amikor a mezőnyt erősítette.

Elég csak belegondolni az 1984-es debütálásába, felidézni a Tolemannel futott hihetetlen monacói futamát, a Lotusnál aratott futamgyőzelmeket, a McLarennel elért bajnoki sikereket, az Alain Prost elleni rivalizálást, vagy azt, amikor az utolsó wokingi szezonjaiban sokszor erőn felül próbálta tartani a lépést a Williams világverő autóival, és sokszor így is ő jött ki győztesen a párharcból.

Ayrton Senna, McLaren MP4/6 Fotót készítette: Sutton Images

Ezt követően aztán ő maga is csatlakozott Frank Williams csapatához, 1994-ben viszont minden megváltozott. A Forma–1 szabályai is jelentősen átalakultak, és a korábbi években technikailag csúcsra járatott versenyautók hirtelen visszamentek az időben, így egy jóval nyersebb és mondhatni egyszerűbb sportot kaptunk, ahol a pilóták szerepe még inkább kidomborodhatott.

Senna képességei kapcsán pedig senkinek sem lehetett kétsége, hiszen az akkor már 34 esztendős pilóta számtalanszor bizonyította, hogy sokan miért tartják őt a mai napig a valaha volt legjobb versenyzőnek. A számok persze csak számok, és Senna számait azóta jó néhányan túlszárnyalták már, sok tekintetben azonban nem lehet őt felülmúlni.

Az imolai fekete hétvége története örökre beleíródott az F1 történelemkönyveibe, hiszen azon az ominózus eseményen lényegében minden megtörtént, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Rubens Barrichello pénteki horrorbukása, majd az újonc Roland Ratzenberger halálos szombati balesete és végül Senna szintén halálos kimenetelű incidense.

Mintha minden a Forma–1 ellen fordult volna akkor. Sokan nem akarták elhinni, hogy ilyesmi történhet Sennával, a nagy bajnokkal, aki karrierje során szinte végig szárnyalt a pályán – de mégis megtörtént. A Williams új autója még nem feküdt teljesen Sennának, az alkalmazkodás nehezebben ment, mint várta, ő ennek ellenére azért így is három pole pozíciót tudott szerezni az idény első három futamára.

Ayrton Senna, Williams FW16 Renault Fotót készítette: Ercole Colombo

Végül azonban egyiket sem tudta győzelemre váltani, Imolában pedig a híres Tamburello-kanyar jelentette számára a végállomást, és egy elképesztő karrier szomorú, korai lezárulását. Sok visszaemlékezés szerint a korábban történt események miatt Senna nem teljesen volt önmaga a futam előtt, mintha kételkedett volna a dolgaiban, és talán azon morfondírozott, érdemes-e egyáltalán rajthoz állnia.

Mások ezzel szemben minden korábbinál elszántabbnak látták őt, Senna pedig egy osztrák zászlót is vitt magával az autóban arra az esetre, hogy ha sikerül megnyernie a versenyt, akkor a győzelmét Ratzenbergernek ajánlhassa. Hogy mi a konkrét igazság, és Senna pontosan milyen állapotban és hangulatban vágott neki a San Marinó-i Nagydíjnak, azt csak ő maga tudná megmondani, az viszont biztos, hogy ha sisakot húzott, akkor eltökélt volt és csak a győzelem járt a fejében.

Sokszor előkerül az a megközelítés egy ember halála esetében, legyen az bármennyire is tragikus, hogy ha valaki azt csinálta, amit igazán szeretett, és éppen ez okozta a vesztét, akkor az némileg talán enyhít a fájdalmon. Az biztos, hogy Senna is gyerekkori álmát élte a Forma–1-ben, azt csinálhatta, amit mindennél jobban szeretett és amiben szinte mindenkinél jobb volt.

És bár az élete azon a bizonyos május 1-jei napon hús-vér valójában sajnos véget ért, az azóta eltelt 30 év nagyon is megmutatta, milyen szinten sikerült neki felülmúlnia és túllépnie a Forma–1-es versenyzői mivoltán, hiszen most, három évtizeddel a szörnyű események után is világszerte milliók róják le előtte a tiszteletüket, és világszerte milliók emlékeznek arra, milyen nagyszerű versenyző és ember volt.

Az pedig szintén egyértelmű, hogy ez a következő 30 évben sem fog változni, és a sportvilág számára ő egy felejthetetlen karakter marad. „Nem fogják őt elfeledni, mivel annyira jó és annyira karizmatikus volt, túl sok ember kedvelte őt, és olyan sokak szívébe lopta be magát a személyiségével” – mondta Senna régi gokartos csapattársa, Terry Fullerton, miközben az F1 világa most, 30 évvel a halála után megemlékezik Sennáról, a versenyzőről, a bajnokról, a legendáról.