„3 versenyzője van az RB-nek, a Red Bull nem akarja elengedni Cunodát!”

Azzal, hogy a Red Bull tegnap bejelentette, hogy Sergio Perez 2026 végéig meghosszabbította a szerződését, az is eldőlt, hogy az RB pilótái, azaz Cunoda Júki és Daniel Ricciardo sem bízhat abban, hogy a következő két év valamelyikében az „A” csapathoz kerül – persze amennyiben Verstappen és Perez is kitölti a szerződését.

Arról idén már többször is hallani lehetett, hogy Cunoda a jó teljesítményével a Red Bull csoporton kívüli csapatok érdeklődését is felkeltette, és a japán pilóta is elmondta, nyitott ezekre az ajánlatokra.

A veterán F1-es újságíró, Joe Saward pedig az RB-nél lévő érdekes helyzetről beszélt: 3 pilótája van az RB-nek, viszont csak két ülése. Cunoda és Ricciardo RB-nél való maradása is benne van a pakliban, de a nemzetközi sajtó egybehangzó értesülései szerint a Red Bull F1-es ülést ígért Liam Lawsonnak, aki idén tartalékpilótaként tevékenykedik.

Saward így írt erről az X-oldalán: „Azt is hallottam, hogy a Red Bull nem engedi el Júkit az Audihoz, ami azért érdekes, mert így már három versenyzője van az RB-nek két ülésre... kivéve persze, ha az Audi kivásárolja őt.”

Eközben döntött a Red Bull Perez sorsáról, míg így áll a pilótapiac az F1-ben 2025-re.