3 további futam eltörlése várható: így nézhet ki a 2020-as Forma-1-es versenynaptár

A Holland, Kanadai, és Szingapúri Nagydíjakra is törlés vár a 2020-as versenypaptárból a Motorsport.com információ szerint, így 5-re nőhet az eltörölt futamok száma, míg az Ausztrál Nagydíj sorsa továbbra is bizonytalan, de nem valószínű a részvételük.

A koronavírus járvány továbbra is óriási kihívások elé állítja a F1-et, és Európa több országában továbbra is szeptemberig tiltják a tömegrendezvények tartását.

A rendezési díjakkal kapcsolatban is fennállnak a viták, több európai helyszín is elvárja a Libertytől, hogy fizessék a zárt kapus versenyek szervezési költségeit, azonban a tengeren túli helyszínektől továbbra is rendezési díjat várna el az F1.

Az is kiderült, hogy a világjárvány miatti elhalasztásokra külön kitétel vonatkozik a pályák biztosításánál, ezért ezeknek a kifizetése is érzékeny pont még.

A Hockenheimring tűnik továbbra is annak a pályának, amely eredetileg nem volt tagja a versenynaptárnak, de beugorhat – akár Silverstone helyére is, ha nem sikerül megegyezni a Brit Nagydíj szervezőivel.

Szingapúr és Montreal elvesztése nem lenne nagy meglepetés, egy teljesen, és egy félig városi pályáról van szó, mindkét helyszínen rengeteg munkát igényel a pálya kialakítása. Zandvoortot egyelőre csak a helyi korlátozások kötik, azonban a futam szervezői nem igazán akarnak zárt kapus versennyel visszatérni az F1-es versenynaptárba.

A legfrissebb információk szerint, és a legideálisabb esettel számolva, Adam Cooper, a Motorsport.com szakírója szerint így nézhet ki az F1 2020-as versenynaptára:

Július 5.: Osztrák Nagydíj

Július 12.: Osztrák Nagydíj 2

Július 26.: Brit Nagydíj (vagy Hockenheim)

Augusztus 2.: Brit Nagydíj 2 (vagy Hockenheim)

Augusztus 9.: Magyar Nagydíj

Augusztus 23.: Spanyol Nagydíj

Augusztus 30.: Belga Nagydíj

Szeptember 6.: Olasz Nagydíj

Szeptember 20.: Azeri Nagydíj

Szeptember 27.: Orosz Nagydíj

Október 4.: Kínai Nagydíj

Október 11.: Japán Nagydíj

Október 25.: Amerikai Nagydíj

November 1.: Mexikói Nagydíj

November 8.: Brazil Nagydíj

November 22.: Vietnámi Nagydíj

November 29.: Bahreini Nagydíj 2 (?)

December 6.: Bahreini Nagydíj

December 13.: Abu Dhabi Nagydíj

A Formula 2-ből származó információk szerint a Magyar Nagydíjat augusztus 23-án tartanák, de a Motorsport.com információi szerint csak egy héttel az eredeti időpont után rendeznék meg a futamot, hogy helyet csináljanak egy esetleges második Brit/Német Nagydíjnak.

A Hockenheimring továbbra is nyitott az F1-el kapcsolatban több időpontra is: „Igaz az, hogy tárgyalásokat folytatunk az F1-el. Jelenleg azonban megerősíteni, és cáfolni sem tudom a felmertült dátumokat” – erősítette meg a pálya oldalunknak.

A scenic view of the grid at Hockenheim as fans wear the German national colours Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Belgium időpontja szintén kérdéses még, mert szeptember 1-ig van életben a kormány tömegrendezvényeket tiltó intézkedése, a futam elhalasztása azonban csak Baku mozgatásával lehetséges, ahol szintén nagyon bizonytalan még a futam sorsa.

„Addig nem tudjuk magunkat elkötelezni a verseny megtartása mellett, amíg nem tisztul a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos kép” – mondta a verseny főszervezője, Arif Rahimov a Motorsport.com-nak.

Szintén kérdéses még az austini futam, ahol Texas állam turisztikai bevételeiből szokták fizetni a versenyrendezési költségeket. A második bahreini futam lehetőségét arra az eshetőségre tartják fent, ha további, eltörölt futamokat kell helyettesíteni idén.

