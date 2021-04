28 éve történt: Senna minden idők egyik legjobb nyitókörét produkálja (videó)

Ayrton Senna az 1993-as Európa Nagydíj időmérőjén a negyedik pozícióba kvalifikálta magát, és vélhetően ekkor még senki nem gondolta, hogy egy nappal később olyan kört láthatunk a braziltól az eső áztatta Donington Parkban, amely sokak szerint minden idők legjobb Forma-1-es nyitóköre.

A háromszoros világbajnok rajtja még nem sikerült tökéletesen, Wendlinger elé tudott kerülni, aztán viszont jött a „varázslat”: Senna először Michael Schumacher Benettonját, majd Karl Wendlinger Sauberjét előzte meg, és ekkor már csak a két Williams állt előtte.

Nem sokkal később Damon Hill és Alain Prost Williamsét is „levadászta”, az első kör végén pedig már ő állt az élén. A legendás versenyzőt a nagydíj során aztán egy rosszul sikerült bokszkiállás is hátráltatta, de aznap más ligában versenyzett: a második helyen célba érő Damon Hill 83 másodpercet kapott tőle, mindenki más pedig körhátrányban ért be.

Az alábbi videóban megtekinthető az idén elhunyt, szintén legendás Murray Walker és az egyszeres világbajnok James Hunt közvetítésében minden idők egyik legjobb első köre.

