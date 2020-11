27 éve történt: Ayrton Senna megszerzi utolsó F1-es győzelmét

Ayrton Senna 1988-ban igazolt a McLaren csapatához, és mind a három világbajnoki címét a wokingi alakulattal szerezte, amely istállót az 1993-as szezon végéig erősítette. Az utolsó mclarenes, ezzel együtt utolsó Forma-1-es győzelmét pedig napra pontosan 27 évvel ezelőtt aratta az Ausztrál Nagydíjon, az 1993-as év szezonzáróján.

Bár egyértelműen a Williams volt a legerősebb kocsi ebben az évben, Senna mégis 4 tizedmásodperces előnyt szedett össze a kvalifikáción Alain Prost előtt, a csapattársának, Mika Häkkinennek pedig valamivel több mint 7 tizedet adott a brazil.

Vasárnap aztán a háromszor is újraindított rajtnál is az élen tudott maradni Senna, és kisebb előnyre tudott szert tenni Prost, Hill és Schumacher előtt. A kiállások teljesítése után is az élen maradt a McLaren brazilja.

Utána sem tudták megállítani a háromszoros világbajnokot, aki végül 9 másodperces előnnyel futott be az élen és szerezte meg pályafutása utolsó futamgyőzelmét, míg Alain Prost negyedik világbajnoki címét ünnepelhette Ausztráliában.

Az 1994-es szezont már a Williams csapatánál kezdte meg Senna, azonban hiába szerzett 3 pole-pozíciót, az első két versenyen kiesett, a San Marinói Nagydíjon pedig egy baleset következtében életét vesztette az legendás pilóta.

Utolsó Forma-1-es sikerének évfordulójáról a McLaren is megemlékezett:

