HIVATALOS: 2030-ra teljesen karbonmentes kíván lenni a Forma-1

A mai napon közzétette azt a fenntarthatósági tervet a Forma-1 vezetése, mellyel azt kívánják elérni, hogy a sorozat 2030-ra teljesen karbonmentes legyen. Mint írják, ez azért fontos, mert a sorozatban kifejlesztett technológiáknak mindig is nagy hatása volt az autóipari fejlesztésekre, és azt remélik, hogy a jelenlegi hibrid hajtásláncokat tökéletesítve, és ezek belsőégésű motorelemeit is teljesen környezetbaráttá alakítva változtatni tudnak azon a tendencián, miszerint a földön elérhető 1,1 milliárd autóból egymilliárdot továbbra is belsőégésű motorok hajtanak.

A program nem csak az autók károsanyag-kibocsátását akarja lenullázni, hanem minden, a versenyhétvégékkel kapcsolatos tevékenységet igyekeznek teljesen kizöldíteni, például 2025-re mindennemű műanyagot ki akarnak vonni a pályákról, és kifejezetten támogatják azokat a kezdeményezéseket, amelyek azt teszik lehetővé, hogy a rajongók környezetkímélő módon jussanak ki a helyszínre, külön kiemelve, hogy ez hatalmas lehetőség lehet a helyi cégek, és vállalkozások számára, hogy jobban belefolyjanak a nagydíjak lebonyolításába.

A sorozat szereplői igyekeznek nem csak vizet prédikálni, éppen ezért a fenntarthatósági szakértőkkel közösen elkészített tervben azt is vállalják, hogy a sorozattal kapcsolatos logisztikai-utazási feladatokat is hatékony eszközökkel oldják meg, illetve minden létesítményt, irodát, és gyárat száz százalékig megújuló energiaforrásokból igyekeznek üzemeltetni.

Chase Carey, a Formula-1 elnöke elmondta: "Azzal, hogy elindítjuk a Forma-1 első fenntarthatósági tervezetét, elismerjük azt a kulcsszerepet, ami minden hozzánk hasonló szervezetre hárul ebben a kihívásban. Azzal, hogy erre a feladatra is csoportosítunk valamennyit a sorozat mögött álló rendkívüli szakértelemből, és innovációra való hajlamból, reméljük, hogy jelentős pozitív hatást gyakorlunk majd a természetre, és a közösségre, amelyben élünk."

Jean Todt, az FIA elnöke: "Az FIA üdvözli a Forma-1 kezdeményezését, amely nem csak az autóversenyek jövőjére, de az egész társadalomra pozitív hatással lehet. A tervezet összhangban van az FIA saját környezettudatosságot célzó programjaival, és azzal a céllal, ami a hibridek bevezetése mögött is állt. A csapatok, a versenyzők, a részvényesek, és a rajongók millióinak a segítségével az FIA és a Formula-1 továbbra is elkötelezett marad a vezetési fejlesztések mellett, illetve továbbra is egyfajta laboratórium kíván lenni, ahol további környezetbarát fejlesztések valósulhatnak meg."

