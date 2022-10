2026-os F1-es autók: aktív aerodinamika és felfüggesztés, rövidebb tengelytáv jöhet

Mivel egy év késéssel, 2022-ben mutatkoztak be az új technikai szabályzat szerint készített autók, korainak tűnhet az, hogy már most a 2026-os technikai szabályrendszerről beszéljünk, de a motorformula véglegesítése és megváltoztatása után az F1-nek már a következő generáción kell gondolkodnia.

Hiába lehet jobban versenyezni a 2022-es autókkal, egy fontos területen nem sikerült előrelépést elérnie az F1-nek: az aktuális Forma-1-es versenyautók továbbra is monumentálisak. A 2 méter széles, több mint 5 méter hosszú versenyautók minimumsúlya 798 kg, ami a pilótát és a gumikat magában foglalja, de a maximum 110 kg üzemanyagot nem. Összehasonlításképpen 2009-ben, a tankolás betiltása előtti utolsó évben 605 kg volt az autók minimumsúlya.

Jelenleg a több mint 5 méter hosszú autók tengelytávjának 3400 és 3600 milliméter közé kell esnie, ezt még Pat Symonds, az F1 technikai igazgatója is „bőségesnek” címkézte. A tengelytáv lerövidítéséről már korábban is szó esett, azonban a Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint először sikerült meghatározniuk egy olyan számot, amelytől nem nagyon tér majd el a végleges szabályzat sem: eszerint az autók tengelytávját kb. 300 mm-rel, azaz 30 centivel rövidítenék le, ami a túlnyúlások méretét is nagyban meghatározná.

Még több F1 hír: Az Alfa Romeónak „kritikus” lenne fejlődnie ezen a területen, ha az Aston előtt akarnak maradni

Amikor 2017-ben 1,8 méterről ismét 2 méterre növelték az autók szélességét, szélesebb gumikkal, az F1 elsődleges célja az volt, hogy az esetlennek tűnő 2014-2016 között született autók helyett ismét agresszív kisugárzása legyen az F1-es autóknak.

Ezt el is érték, de a versenyzés minőségén is rontottak, a két méter széles és 5 méter hosszú autók pedig egyes pályákat, mint Monaco, egyszerűen kinőttek. 2026-tól kezdve ismét lerövidíthetik az autók nyomtávolságát, az AMuS itt 1,9 méteres távolságot említett meg, ami kompromisszumos megoldást jelentene az utóbbi években látottakhoz képest.

A 2026-os motorformulán belül azt a célt is kitűzte az F1, hogy 110 kg-ról 75 kg-ra csökkentsék az autónkként elégetett üzemanyag mennyiségét, annak érdekében pedig, hogy kevesebb üzemanyaggal is beérjék az új autók, aktív aerodinamikával csökkenthetik tovább az autók légellenállását.

Az aktív aeróhoz pedig akár párosulhat az 1993-ban betiltott aktív felfüggesztés is, ami egyre jobban elterjedt a modern utcai autókban is. Egy dolog biztos: a négykerékhajtás ötletét már elvetették a csapatok, amely tovább komplikálná és nehezítené az egyébként is súlyos autókat.