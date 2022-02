2026-ig biztosan lesz Forma-1-es verseny Austinban

Az austini verseny 2012-ben tért vissza a száguldó cirkuszba a sorozat egyre növekvő amerikai népszerűségének köszönhetően. Az F1 beszámolója szerint a tavalyi versenyhétvégén mintegy 400 ezer néző tette tiszteletét, ám ez volt az utolsó futam, amelyre még megállapodással rendelkeztek a versenypályával.

Stefano Domenicali, a száguldó cirkusz igazgatója örömét fejezte ki a szerződéshosszabbítással kapcsolatban és boldog, hogy az austini aszfaltcsík is a versenynaptár része lesz az izgalmasnak ígérkező 2022-es szezonban. „Austin remek város, a pályát pedig minden pilóta szereti. Alig várjuk, hogy októberben visszatérjünk és még több akcióval szórakoztassuk az amerikai közönséget“ - fogalmazott Domenicali.

A Forma-1 népszerűségéhez jelentősen hozzájárul az Egyesült Államokban a Netflix Drive to Survive című sorozata, így az idei esztendőben már két futamot is rendeznek az USA-ban, Austin mellett debütál Miami városi pályája is. Ez lesz az első világbajnokság 1984 óta, amikor az amerikaiak két futamot is rendeznek. Ezen felül fennáll annak a lehetősége, hogy hamarosan Las Vegas is csatlakozzon az F1-es versenynaptárhoz.

„A Forma-1 a világ egyik legnagyobb és legnagyszerűbb autóverseny-sorozata. Elképesztően büszkék vagyunk arra, hogy rajongók milliói utaztak el az elmúlt egy évtizedben Texasba azért, hogy láthassák a legjobbakat. Köszönetet szeretnénk mondani a Forma 1-nek, hogy továbbra is együtt dolgozhatunk“ - fogalmazott a Circuit of the Americas társalapítója, Bobby Epstein.

Idén minden korábbinál több, 23 futamot rendeznek majd a Forma-1-ben. A szezon már-már hagyományosnak mondható módon Bahreinben kezdődik március 18-án, ezt pedig két teszt előzi meg Barcelonában és a nyitófutam helyszínén.

Hamilton a Mercedes bemutatóján elárulta, hogy gondolkozott-e a visszavonuláson