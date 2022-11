2023-ra már kijavíthatja az új gumik egyik kritizált tulajdonságát a Pirelli

A 2022-es Forma-1-es szezontól az autókra 18 colos felnikre peres gumikat raknak a csapatok, miután az autóipari szempontból elavult 13 colos ballonos gumikat nyugdíjazták az előző szabályrendszerrel együtt.

A 2021-es szezon alatt átalakított öszvérautókkal tesztelték az új keverékeket, és már akkor felszínre került, hogy az új gumikkal – különösen a lassabb kanyarokban – megnövekedett az autók alulkormányzottsága.

Ezen nem segített az sem, hogy 752 kg-ról 798 kg-ra növelték az autók minimumsúlyát, és a talajhatás erejének megnövelésével a korábbiakhoz képest arányaiban kevesebb leszorítórőt termelnek az első szárnyak, mint tavaly.

Ahhoz, hogy a 2022-es autók jobban tudják követni egymást és akár körökön keresztül is csatázni tudnak egymással, a Pirelli megváltozott keverékű gumijai is hozzájárultak, azonban a csapatok annak érdekében, hogy az alulkormányzottságot kigyomlálják elkezdték megnövelni az első gumik nyomását, ez azonban a versenyzésre is hatással lehet.

A Pirelli vezető F1-es mérnöke, Simone Berra a RaceFansnek elismerte, hogy tisztában vannak a pilóták panaszaival, és amennyiben az autók leszorítóereje nem változik számottevően a 2023-as szezonban, csökkenthetik az előírt minimumnyomást az első gumikban, mivel „jelenleg óriási különbség van az első és a hátsó tengely között”.

Ennek érdekében módosítottak az első gumik szerkezetén is: „a probléma az, hogy a nyomás növelése önmagában nem javított az alulkormányzottságon. Az új, erősebb szerkezettel viszont csökkenthetjük majd a nyomást a gumikban, így a várakozásaink szerint azok jobban működnek majd az autón.”

Még több F1 hír: Mercedes: a gumimelegítő paplanok kivezetése nem lehet hatással az autók teljesítményére!

A 2023-as szezon előtt a Pirelli minden keverék összetételén módosít majd, hogy azok egyenletesebben fedjék le a C1-től a C5-ig tartó spektrumot, de az esőgumikkal kapcsolatos kérdésekre egyelőre nem egyértelmű, hogyan válaszolnak majd.

A Pirelli szerint abban, hogy az extrém esős gumik ennyire népszerűtlenek a pilóták körében, a csapatoknak is felelőssége van, mert még azon a kevés tesztnapon sem hajlandóak foglalkozni velük, amikor arra lehetőséget biztosítanak.

„Ha nem tudjuk tesztelni az esős gumikat, akkor fejleszteni sem tudunk azokon” – mondta Mario Isola, a Pirelli F1-es programjának igazgatója. „Az előszezoni teszten is fél napra feláztattuk a pályát, de az extrém esős gumik alig kerültek elő, a csapatok inkább az interre koncentráltak.”