2023-ra is készül az Aston Martin a szingapúri fejlesztésével

Már csak idő kérdése, hogy 2013 óta először ismét konstruktőri bajnokká váljon a Red Bull, de a csapatok között több pozícióért is komoly csata folyik a dollármilliókat érő helyezésekért.

Amellett, hogy a McLaren még elkaphatja az Alpine-t a konstruktőri bajnokság 4. helyezéséért, az Aston Martin, az AlphaTauri és a Haas között sem lefutott még a 7. helyért folytatott küzdelem. A Haas a szezon eleji formáját nem mindig tudta pontokra váltani, az AlphaTauri sosem volt igazán elégedett a 2022-es autójával, az Aston Martin pedig az év közbeni koncepcióváltás ellenére sem tudott versenyképes csomagot faragni az AMR22-ből.

Mike Krack csapatfőnök a Beyond the Gridnek adott interjújában elismerte, hogy az AMR22 nagyon rosszul működik a gyors kanyarokban és ez az egyik olyan területe az autónak, amelyre 2023-ban koncentrálniuk kell, Dan Fallows technikai igazgató pedig úgy fogalmazott, hogy a felkészülésüket már most megkezdték a következő szezonra.

„Megpróbáljuk tovább csökkenteni az autónk súlyát, és javítani az aerodinamikai hatékonyságán, ennek keretein belül pedig Szingapúrban is új alkatrészek kerülnek majd fel az autóra” – erősítette meg a csapat hivatalos oldalának Fallows, aki azt is hozzátette, hogy a Hungaroringen látott innovatív hátsó szárny is visszakerül majd az autójukra.

„Nem csak az idei autón próbálunk javítani, a fejlesztéseink már a következő szezont észben tartva készülnek. Nagyon fontos, hogy minden egyes alkalmat kihasználjunk az alkatrészek tesztelésére, mert hiába lehet ígéretes egy elem a szélcsatornában és CFD-ben, igazi válaszokat a tulajdonságaival kapcsolatban csak a pályán kapunk.”

„Annak érdekében, hogy minél jobban megértsük, mit kell 2023-ra csinálnunk, nagyon fontos, hogy még most is új alkatrészekkel lássuk el az autónkat. A pilóták visszajelzései és az adatok alapján sikerült már javítanunk az autónkon, és megtaláltuk a helyes fejlesztési irányt.”

A Red Bulltól szerződtetett Fallows még nem vehetett részt a 2022-es autó fejlesztésében, azonban a korábban Adrian Newey jobbkezeként ismert mérnök ujjlenyomata már megmutatkozik majd a 2023-as autójukon, amit Fernando Alonso fog vezetni.

„Biztos vagyok benne, hogy a 2023-as autónk sokkal jobb lesz, mint az idei. Nagy lépést tehetünk meg előre az AMR23-mal. Több száz projektet vezetünk párhuzamosan, az aerodinamikusok, a K&F részleg, mindenki előrelépéseket ér el, legyen szó az autó súlyának csökkentéséről, a felfüggesztésről, az autó aerodinamikai hatékonyságáról.”

„Tudjuk, hogy amennyiben bármilyen probléma lesz az autóval, Fernando nagyon világosan meg fogja fogalmazni a problémáit azzal kapcsolatban, de ez nem lehet újdonság a csapat számára.”