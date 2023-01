2023-ban már nem lesz súlyproblémája a Ferrarinak

A télen levezényelt optimalizálási folyamat részeként a Ferrari több kulcsterületet jelölt ki fejlesztésre, amitől azt remélik, növeli esélyeiket a következő szezonban. Az első az aerodinamika, ahol az oldaldobozokon dolgoznak a légáramlatok jobb kezelése érdekében, növelve a leszorítóerőt, de csökkentve a légellenállást.

Emellett a Ferrari az új autó tömegét is csökkentené, bekerülve a 796 kg-os limit alá, hogy az egyensúly javítása és a gumikezelés javítása érdekében aztán nehezékeket tegyenek rá. A Ferrari február 14-én mutatja be a 675 kódnevű autót, de a koncepciót már rég elfogadták és most az összeszerelés előkészítése zajlik.

Máshol is a súlycsökkentés a fő munka azonban, mivel a Red Bull és a Mercedes is többször túlsúllyal küszködött 2022 folyamán, és bár Red Bullnak az év folyamán sikerült ezen enyhítenie, ezzel pedig ellépnie a mezőnytől, sem ők, sem a Mercedes nem tudták olyan mértékben csökkenteni az autó tömegét, amennyivel akarták.

Ez a munka a 2023-as autókra összpontosítódik és az előző szezon végén keringtek is pletykák arról, hogy a Red Bull egy, a tavaly bajnokságot megnyerő RB18-asénál három kilogrammal könnyebb karosszériát hitelesített.

Forrásaink szerint a Ferrari is sokat haladt ezen a téren, ami a köridőkre, de ami fontosabb, a gumikezelésre is jó hatással lehet, jobb egyensúllyal, ezekben pedig fontos szerepet szánhatnak a különböző helyekre rakott nehezékek.

Miután a Ferrari minden lehetséges grammot lekapart az autóról, az, hogy sikerrel jártak-e, forrásaink szerint is csak akkor derül ki, hogyha összerakják azt. Az első jelek azonban bíztatóak, amit a jövő hétfőn munkába álló új csapatfőnök, Frederic Vasseur minden bizonnyal örömmel fog konstatálni.