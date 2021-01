2022-től jöhet a Sauber-Renault együttműködés a Forma-1-ben?

Az Alfa Romeo 2020 októberében jelentette be, hogy meghosszabbították a névadó szponzori szerződésüket a Sauberrel, azonban csak 1 évre, a 2021-es szezon végéig. Sok kérdés felmerült már akkor is, hogy mi lesz így a svájci csapattal, hiszen sosem jó előjel, amikor a Forma-1 történetének egyik legnagyobb szabályváltozása előtt nincsenek jó előre lefektetve a csapat pénzügyi alapjai.

Szintén érdekes döntés volt az a Ferrari részéről, hogy nem az Alfa Romeóba, hanem a Haasba ültette Mick Schumachert, illetve az, hogy Maranellóban saját részleget hoztak létre a Haasnak dolgozó Ferrari mérnökök számára, valamint az, hogy az Alfa Romeótól előbb visszahívták, majd a Haashoz helyezték át az egyik vezető mérnöküket, Simone Restát.

A csapatfőnök Fred Vasseur ennek ellenére a Motorsport.com-nak azt nyilatkozta, hogy az Alfa Romeóval való szerződésük többről szól, mint a pénzről.

Még több F1 hír: Sajtóhír: a Red Bull közel került a Honda-motorok átvételéhez

„Nem akarok a pénzügyi részletekről beszélni, de persze ez is szerepet játszik, de főleg az extra motiváció fontos, amit így láthatunk a csapatban, illetve hogy gyorsabb ütemben fejleszthetjük a csapatot.”

„Az, hogy az Alfa Romeo, a sport történelmének első világbajnoka akarja meghosszabbítani velünk a szerződését, és komolyabb együttműködést akar kialakítani, az nem csak egy extra jutalom, hanem a csapat következő szintre léptetésének kulcsa is.”

Vasseur ismét kijelentette, hogy milyen fontos, hogy a Forma-1-es csapataz utcai modellek fejlesztésében is részt vett: „A 2020-as (Giulia) GTA-t és GTAm-et itt fejlesztettük a gyárban, a szélcsatornában. A Forma-1 világán kívül is fontos, hogy erős kapcsolat legyen két cég között.”

A probléma ezzel csak az, hogy pontosan az októberi bejelentéskor is a GTA-t, és a GTAm-et hozta fel a két fél, mint a szövetség alapját, ami valljuk be, nem több egy jelzésértékű rétegkocsinál, a forgalomba elenyésző példányszám kerül majd. Ezen felül a hazai sajtónak már jobban árnyalta a képet Vasseur, a svájci Blicknek korábban elmondta, hogy a „Ferrarival való szerződés csak 2021-ig köt minket. Ezután ismét le kell ülnünk, mert a következő szerződésnek le kellene fednie a 2022 és 2026 közötti időszakot.” Ezen felül azt is kijelentette a francia csapatfőnök, hogy „a Ferrari motorja lett a vesztünk 2020-ban.”

Vasseur azzal is tisztában lehet, hogy a feje fölött a világ negyedik legnagyobb autógyára jött létre a Fiat-Chrysler és a Peugeot-PSA egyesülésével, a Stellantis pedig első körben biztosan ott fog spórolni, ahol tud. Az Alfa eladásai Európában továbbra sem érik el a kívánt szintet, ezen nagyot dobhat még a Stelviónál kisebb Tonale bevezetése, ami a legnépszerűbbnek számító Crossover-SUV piacon tarolhat.

Nem szabad azonban azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy Vasseur remek kapcsolatokat ápol a Renault-val, és 2016-ban is azért hagyta el a francia gyár Forma-1-es csapatát, mert nem jött ki azzal a Cyril Abiteboullal, akit éppen a napokban menesztettek.

Még több F1 hír: Räikkönen frusztrált volt leggyengébb szezonja után

A Renault korábban is kijelentette már, hogy a McLaren motorbeszállítóváltása után az a céljuk, hogy egy új partnercsapatot találjanak maguknak, és mivel a Team Pantera Asia-ról továbbra sem tudni sokat, az egyetlen reális célpontjuk a Haas és a Williams friss elköteleződése miatt csak a Sauber lehet a jelenlegi mezőnyben.

A pilótafronton is fontos lehet a Renault számára egy partnercsapat, írja az F1i.com, miután a Renault pilótaakadémiáinak növendékei, Guanyu Zhou, Christian Lundgaard, vagy a friss F3-as bajnok Oscar Piastri jelenleg aligha jutnának lehetőséghez a királykategóriában lehetőséghez Fernando Alonso és Esteban Ocon mellett, és bármennyire nem szeretnénk, de Kimi Räikkönen is vissza fog vonulni hamarosan, míg Antonio Giovinazzi egyértelműen csak a Ferrari „nyomására” maradt a csapat versenyzője.

Frissítés: időközben az olasz La Gazzetta dello Sport is arról írt, hogy az FCA és a PSA egyesülése után a motorsport programok felülvizsgálatát az Alfa Romeóval kezdik, és hozzátették, hogy a márka Forma-1-es maradása a cégcsoport új terveitől függ majd.

Ti láttok esélyt egy Renault-Sauber együttműködésre 2022-től?

Ajánlott videó: