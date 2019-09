2021-től kötelező lehet a két kiállás az F1-ben: újabb ötletek a futamokra

A Pirelli számára is hatalmas kihívást jelent a 2021-es év, hiszen el kell készülniük a 18 colos kerekekkel, amiknek az első verzióját nemrég tesztelték a Renault átalakított autóján. Az F2-ben már jövőre bemutatkoznak ezek a kerekek, amik fontos adatokkal szolgálhatnak, az F1 számára is. A helyzet azonban nem ideális a kevés tesztlehetőség miatt.

A közelmúltban tartott üléseken előterjesztették azt a javaslatot is, hogy 2021-től korlátozzák az egyes keverékek használatát. A terv az lenne, hogy a versenyzők a szabadedzések ideje alatt a három elérhető keverék közül az egyiket nem használhatnák, ezzel is valami kis bizonytalanságot adván a versenynapra, hiszen a három tréning nagyon sok lehetőséget jelent arra, hogy az összes gumiról kellő információval rendelkezzenek. Ebben az esetben azonban az istállóknak nem igazán lenne adatuk arról a bizonyos keverékről a futamra.

Hasonló forgatókönyvek már valósultak meg az időjárási tényezők miatt, mint amikor leszakad az ég és a csapatok nem tudnak tesztelni a slick abroncsokkal. Ez pedig nem egy alkalommal vezetett egy izgalmasabb futamhoz a gumikkal. A Pirelli nem örül az ötletnek, aminek Mario Isola Szingapúrban adott hangot.

„2021-ben a gumik teljesen újak lesznek, ami azt jelenti, hogy a csapatoknak időre van szükségük azoknak megértéséhez. Vita folyt annak a lehetőségéről, hogy a szabadedzéseken csak meghatározott keverékeket lehessen használni, amivel azt érnék el, hogy a csapatok ne gyűjtsenek túl sok információt és hozzáadhassanak valamit a vasárnapi futam kiszámíthatatlanságához.”

„Ez azonban azt jelenti, hogy a fiatal versenyzőkkel rendelkező csapatok hátrányba kerülnek. Mindez 2020-ra valószínűleg lehetséges, mert olyan gumikkal rendelkezünk, amiket a csapatok már jól ismernek, de 2021-ben a 18 colos kerekekkel és egy teljesen új autóval ismeretlen vizekre evezünk, ami azt jelenti, hogy a fiatal versenyzők számára nagyon-nagyon nehéz lenne a helyzet.”

„Nem áll rendelkezésünkre több teszt, és emellett még a három keveréket sem használhatnák. Csak képzeljék el, hogy ez mit jelentene egy fiatal versenyző számára.” - folytatta Isola, aki annak sem örül, hogy mindhárom keverék használatát kötelezővé tehetik a futamon, amivel garantált lenne a minimum két kiállás.

„Erről is folyt vita. Az az érzésem, hogy ezt nem fogják jóváhagyni, mert ezzel minden csapat ugyanabba az irányba menne el, hiszen mindenkinek fel kellene használnia a három keveréket. Ha az a cél, hogy különböző stratégiákat lássunk, akkor ez nem a helyes irány, mert így nem tudnánk más elemeket belevinni a három keverék kötelező használatával.”

A másik lehetőség, hogy a Pirelli a csapatok számára nagyobb szabadságot biztosít, amikor az 5 keverék közül kiválasztják azt a hármat, ami az adott hétvégén kap szerepet. Ezzel a csapatok saját maguk dönthetnék el, hogy mely keverékeket használják fel, nem mint most, amikor a Pirelli határozza meg ezt.

„Lehetséges, hogy bizonyos versenyeken korlátozásokat kell bevezetnünk, mert ha a C5-ös gumi megjelenik Suzukában vagy Silverstone-ban, akkor az egy túlságosan is agresszív választás lehet, de néhány kisebb csapat talán csak azért választaná ezt, hogy előrébb kerüljön az időmérőn és a versenyen. Ez pedig súlyosan hatna a gumikra, mert az ilyen pályákon ezek a keverékek 3-4 kört bírnak ki. Tehát némi korlátozással lehetséges lenne az, hogy három vagy több opciót kínálunk vagy a különféle keverékek felhasználására, de ezt nem fogadták el.”

Ugyanakkor a Pirellinek nincs gondja a szombati időmérős futamokkal, amik már jövőre bemutatkozhatnak, egyelőre csak három versenyhétvégén. Nincs bajuk vele, mivel az nem befolyásolja a gumik számát. Isola szerint ez valóban nem jelent gondot számukra, mivel a jelenlegi szabályrendszeren belül is tökéletesen meg lehet oldani a gumik elosztását, így ezekre a futamokra is ugyanaz lenne az érvényes, mint most. A gumigyártó úgy látja, hogy a pilóták nem használnák fel az összes lágy gumit, amiknek a legnagyobb része az időmérőre szolgál, így elegendő abroncs jutna az időmérős futamokra is a 7 szettel. „A csapatok eltérő megközelítést alkalmaznak, de a rendelkezésre álló gumiszámok és a gumikra vonatkozó sportszabályok szerint szerintem ez megvalósítható.”

