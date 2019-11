2021-től a top-csapatoknak is kötelező lesz FP1-es pilótát alkalmazniuk

A Forma-1-ben időről időre láthatunk fiatal versenyzőket, akik lehetőséget kapnak arra, hogy egy éles versenyhétvégén is pályára guruljanak az aktuális technikával. Ezt általában a kisebb csapatok teszik meg, így a Mercedesnél, a Ferrarinál és a Red Bullnál nemigen láthatunk hasonlót. Nos, a 2021-es szabályok bevezetésével ez is változni fog.

Még több F1 hír: Hamilton nem érti Verstappent, és szerinte mindig fair módon próbál versenyezni

Tavaly Lando Norris, Antonio Giovinazzi és George Russell nagyon fontos tapasztalatokat gyűjthetett az első teljes F1-es szezonja előtt ezeken a szabadedzéseken, mivel a tesztkorlátozások miatt a lehetőségek igen korlátozottak a versenyzők számára. Ebben próbál most segíteni az FIA és a Liberty Media, mely 2021-től kötelezővé teszi azt, hogy a csapatok két pénteki szabadedzésen is lehetőséget adjanak egy újoncnak.

Ez amiatt is fontos, mivel ezek a pilóták egy szabadedzés után szuperlicensz pontot is kapnak, ami által közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy kiváltsák az F1-hez szükséges versenyengedélyt. A büntetőpontokkal azonban számolniuk kell. Ezeken a szabadedzéseken maximum 10 pont gyűjthető három szezon alatt. A lehetőséget azok a pilóták kaphatják meg, akik a karrierjük során két nagydíjnál többen nem vettek részt.

Ez azonban kiskaput is jelent minden olyan csapat számára, mely 2021-re megállapodást köt egy újonccal, mivel a szezon első két versenyén automatikusan teljesítik ezeket a kritériumokat, garantálva ezt az olyan csapatoknak, akik általában nem használnak ilyen versenyzőket az FP1 ideje alatt. Ha ez a szabály most érvényben lenne, akkor a Mercedesnek, a Ferrarinak, a Red Bulnak, a Renault-nak, a Haas-nak és Racing Point-nak egy másik pilótát is kellene alkalmaznia az FP1-en.

A versenyzők ezeken a szabadedzéseken egy teljes szuperlicensszel vagy csak a pénteki napra vonatkozó engedéllyel vehetnek részt. A kizárólag a szabadedzésekre vonatkozó engedélyt hat F2-es versennyel vagy 25 szuperlicensz ponttal lehet kiváltania az elmúlt három szezonból.

Hamarosan kezdetét veszi a Formula E következő szezonja, amiben már a Porsche és a Mercedes is csapatot fog indítani. Íme egy igen látványos felvezetés.