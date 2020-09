2021-es pilótapiac: Hárman be, hárman meg ki?

Az év egy bizonyos pontján még úgy is tűnhetett, hogy Lewis Hamilton marad az egyetlen világbajnok a jövő évi rajtrácson. Kimi Raikkonen továbbra sem árulta el, hogy mit tervez csinálni a jövőben, májusban pedig hivatalossá vált, hogy Vettelnek távoznia kell a Ferraritól.

Azóta viszont a Renault bejelentette Fernando Alonso érkezését a jövőre már Alpine néven futó istállóhoz, Vettel pedig új otthonra lelt a Racing Pointnál, amely szintén nevet váltva 2021-től már Aston Martinként hivatkozik majd magára.

Hamilton hivatalosan még nem jelentett be semmit jövőjével kapcsolatban, de ha nem történik valami komoly drámai fordulat, akkor vélhetően még legalább egy évig a Mercedesnél marad. Már csak azért is, mert a többi topcsapatnál már elkeltek a kiadó ülések. Talán csak a Red Bullnál lenne számára hely, de nehéz elhinni, hogy beültessék a britet Verstappen mellé.

Alonso visszatérése is része a dominók dőlésének, hiszen ő Daniel Ricciardo helyére megy a Renault-hoz, aki pedig a McLarenhez távozik. Ott az ausztrál Carlos Sainz helyét veszi majd át, a fiatal spanyol új otthona pedig Maranello lesz. Onnan Vettelnek kell távoznia, ő pedig ugye az Aston Martinnál fog letáborozni egy időre.

Még több F1 hír: Abiteboul továbbra is frusztrált Ricciardo „elsietett” döntése miatt

Ez azt jelenti, hogy jelenleg Sergio Pereznek nincsen biztos helye 2021-re. Ő leginkább az Alfa Romeóhoz és a Haashoz mehetne. Amellett, hogy a mexikói nagyon tapasztalt és kiváló pontszerző hírében áll, erős szponzori háttere is van, ami szintén pozitívum lehet a szerződtetésénél.

Az idei teljesítményüket nézve azonban egyik csapat sincs azon a szinten, mint Perez jelenlegi alakulata. Ettől függetlenül ők jelenthetik az egyetlen esélyt arra, hogy a nagy 2022-es szabályreformig a mezőnyben maradhasson.

Van azonban egy nagyon vékony esély még arra, hogy Perez egy élcsapatnál köt ki. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner ugyanis állítólag felhívta őt távozásának bejelentése után. Szóval mi lenne, ha Max Verstappen csapattársa lehetne a bikásoknál?

A történelem azonban azt igazolja, hogy a Red Bull szeret családon belül maradni. A juniorprogramjuk már számos pilótát hozott a királykategóriába. Ugyan Gasly tavalyi elbocsátása talán hibának tűnhet az idei eseményeket ismerve, de a csapat továbbra is kitart Alex Albon mellett. Ráadásul legutóbb sikerült Albonnak megszereznie élete első dobogóját is.

Ezért lehet, hogy a Red Bull prioritásai most inkább az AlphaTaurira koncentrálódnak. A csapatfőnök, Franz Tost nemrég elismerően beszélt az F2-ben jól teljesítő Yuki Tsunodáról, aki az év végén tesztelhet is a csapatnál.

Yuki Tsunoda, Carlin Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Ugyan Mugello nem jött neki össze, Tsunoda még így is hatodik a pontversenyben, és a lemaradása sem olyan nagy, csak 38 pont, hat futammal az idény vége előtt. Ha pedig továbbra is tudja hozni a jó eredményeket, akkor akár elveheti Danyiil Kvjat helyét az AlphaTauriban.

Az orosz már több mint 100 futamon vett részt, a legtöbb esetben pedig a Red Bull második számú csapatának tagjaként. Idei teljesítménye azonban közelébe sem ér Gaslyéhoz, ez pedig beindította a spekulációkat, hogy talán neki kell majd mennie, ha Tsunodát fel akarják hozni az F1-be.

Perez alfa romeós szerződését nehezítheti Mick Schumacher esetleges érkezése. A hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fia jelenleg vezeti az F2-es pontversenyt, és a hírek szerint van egy olyan megállapodása, miszerint, ha az első háromban végez idén, akkor felléphet a Forma–1-be.

Ha Schumachert előléptetik, akkor az bajt jelenthet a Ferrari által támogatott másik versenyzőnek, Anotnio Giovinazzinak. Az Alfánál ugyanis a Ferrari határozhatja meg az egyik versenyző kilétét, aki jelenleg Giovinazzi. Az ő teljesítménye azonban talán nem elég meggyőző ahhoz, hogy megtartsák, ha Mick Schumacher továbbra is hozza az eredményeket.

A svájci csapatnál azonban a másik ülés tulajdonosa sem biztos. Kimi Räikkönen ugyanis még nem döntötte el, hogy folytatni akarja-e karrierjét az F1-ben. Mugellóban Frederic Vasseur elmondta, hogy számukra az elsődleges választás továbbra is a finn világbajnok, amennyiben ő maradni szeretne.

Race winner Mick Schumacher, Prema Racing Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Ha Perez itt sem talál magának helyet, akkor már csak a Haas maradhat neki reálisan. Ők ugyanazzal a pilótapárossal mennek már 2017 óta, de Günther Steiner csapatfőnök nemrég azt nyilatkozta, hogy akár mindkét pilótájukat lapátra tehetik, és van egy tíz versenyzőből álló listájuk is.

Steiner viszont arra is utalt, hogy akár egy juniorversenyzőt is leigazolhatnak a csapathoz. „Sok ember van odakint, csak választanunk kell. Vannak fiatal pilóták is a listán” – mondta Steiner. Például Louis Deletraz és Pietro Fittipaldi is esélyes lehet, de ott van még Callum Ilott és Robert Shwartzman is, akik a Ferrari támogatottjai.

A sajnálatos realitás Perez számára most az, hogy mivel elveszítette helyét a Racing Pointnál, így a megmaradt választási lehetőségei között csak az szerepel, hogy a mezőny végén sínylődik egy lassú autóval legalább egy évig vagy kiszorul az F1-ből.

A McLaren ügyvezetője, Zak Brown viszont már tett utalást arra, hogy szívesen látná Perezt az IndyCar-csapatuknál. Ez akár még kecsegtető is lehet a mexikói számára. A McLaren SP már többször is közel került a győzelemhez az IndyCarban, Perez pedig már egy évtizede nem nyert futamot.

Kétség sem férhet hozzá, hogy ismét szeretné megízlelni a sikert. Az IndyCar pedig lehetőséget kínálhatna neki erre, ráadásul még közelebb is lehetne a családjához Mexikóban. A kérdés csak az, hogy ez vajon jobban tetszik-e neki, mint az F1-es mezőny végén nézni, ahogyan lekörözi őt az Aston Martinnal Sebastian Vettel.

Az FIA versenyigazgatója harcias kedvében van mostanában.

Ajánlott videó: