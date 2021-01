2021-ben sem rendeznék meg nézők nélkül a Holland Nagydíjat a szervezők

Talán egyik másik futamot sem övezett akkora várakozás a 2020-as szezon előtt, mint a Holland Nagydíjat, a Max Verstappen körüli haza őrület köré igazi Forma-1 fesztivált szerveztek, és a zandvoorti pályát is teljesen újraaszfaltozták.

A koronavírus-járvány azonban ellehetetlenítette a nyilvános tömegrendezvények szervezését, Hollandiában pedig nézők nélkül elképzelni sem tudják a versenyt.

A 2021-es versenynaptárban Zandvoort a korábban ismert helyett nem májusban, hanem szeptemberben fogadná a mezőnyt, alighanem azért, mert a szervezők is arra számítanak, hogy addigra a népesség nagy része megkapja a koronavírus elleni védőoltást a most elkezdett oltási programok keretein belül.

Jan Lammers, a Holland Nagydíj sportigazgatója azonban ismét kijelentette, hogy bár bízik abban, hogy az oltások lehetővé teszik a normális rendezést, egy nézők nélküli verseny nem opció.

„Nem akarok túlságosan belemenni egy olyan problémába, ami még mindig csak elméletben létezik” – nyilatkozta Lammers a Racingnews365.nl-nek. „Szerintem azonban látszódik, hogy a gyógyszerek egyre hatásosabbá válnak, és a védőoltás is érkezik, szóval szerintem szeptemberben már lehetővé válik majd egy ilyen esemény megrendezése.”

„A Formula One Management tudja, mi az álláspontunk, sőt, nekik is ez a véleményük. Ők is látják azt a lelkesedést, ami itt körül veszi a versenyt. A Holland Nagydíj egy bátor vállalkozás eredménye, és végsősoron a Max körüli lelkesedés teszi lehetővé.”

„Ennek megfelelően csak akkor tudjuk megrendezni a versenyt, ha azon nézők is részt vesznek, és persze szerintem nem is helyes az, hogy nézők nélkül tartunk versenyeket. Egyszerűen nem tetszik nekünk az, hogy ezt elfogadja a FOM.”

„A mi versenyünket nézőkkel együtt kell megrendezni, és szerintem pontosan így is fog történni.

